WhatsApp sta per aggiornare il design della sezione “Aggiornamenti di stato”

Dopo averli resi più funzionali e più visibili a tutti, WhatsApp vuole fare ancora qualcosa per valorizzare gli aggiornamenti di stato. Stando a quanto scovato all’interno dell’ultima beta dell’app per dispositivi Android, è in arrivo un’interfaccia rinnovata per la sezione in cui è possibile visionarli. Cosa cambierà?

Per molto tempo WhatsApp è stata considerata da tutti datata dal punto di vista estetico. A ragione di ciò, Meta sta facendo il possibile per rendere il suo servizio di messaggistica più moderno migliorando al contempo la funzionalità. A breve, il pannello degli aggiornamenti di stato non sarà solamente più bello da vedere ma anche più intuitivo da consultare.

WhatsApp: le novità in arrivo per gli aggiornamenti di stato

A dare le prime notizie in merito alla novità in arrivo è stato il noto WABetaInfo. Questo ha scoperto, grazie ai codici dell’ultima beta dell’app WhatsApp per dispositivi Android, che Meta è al lavoro su una nuova interfaccia riguardante il pannello “Aggiornamenti di stato”. Lo schema generale della schermata rimarrà invariato, gli aggiornamenti però saranno visibili sotto forma di tabelle rettangolari, in maniera analoga a come avviene da tempo su Facebook. Le tabelle, daranno un’anteprima del primo aggiornamento di stato dell’utente in questione. Parliamo di una piccola variazione estetica che siamo certi renderà più intuitivo l’utilizzo della funzione.

Al momento la nuova interfaccia risulta essere in fase di sviluppo. Molto probabilmente WhatsApp è intenzionata a portare la variazione grafica anche sulle altre piattaforme. Se tutto andrà per il verso giusto, la novità arriverà in campo per tutti nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.