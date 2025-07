Zucchero e cervello: liberare le riserve potrebbe proteggere dalla demenza

Il glucosio è da sempre considerato il “carburante” principale del cervello, ma recenti studi stanno cambiando prospettiva. Nuove ricerche suggeriscono che un eccesso di zucchero immagazzinato nei neuroni potrebbe compromettere il funzionamento cerebrale nel lungo termine e favorire lo sviluppo di demenza.

Gli scienziati hanno scoperto che, con l’età o in presenza di stili di vita poco salutari, il cervello tende ad accumulare riserve di zucchero sotto forma di glicogeno. Questo può alterare il metabolismo neuronale e causare infiammazioni, stress ossidativo e disfunzioni sinaptiche, precursori noti di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.

Zucchero nel cervello: il nemico nascosto della memoria

Lo studio suggerisce che liberare regolarmente il cervello da queste riserve, attraverso specifici stimoli metabolici, può aiutare a mantenere la mente più giovane e reattiva. Digiuni intermittenti, attività fisica regolare e una dieta bilanciata sembrano essere le chiavi per innescare questo processo benefico.

Durante il digiuno, il cervello è costretto a cambiare fonte energetica, passando dagli zuccheri ai corpi chetonici. Questo switch metabolico attiva meccanismi di “autopulizia” cellulare chiamati autofagia, che aiutano a eliminare proteine tossiche e ridurre le riserve zuccherine nocive.

Alti livelli di zucchero nel cervello sono stati associati a un peggioramento della memoria e della plasticità sinaptica. L’eccesso di glucosio sembra interferire con i processi che permettono al cervello di apprendere, adattarsi e ricordare, rendendolo più vulnerabile al declino cognitivo.

Stimolare il cervello a usarlo in modo più efficiente

Secondo gli autori della ricerca, adottare strategie per modulare il metabolismo cerebrale potrebbe diventare un nuovo approccio preventivo contro la demenza. Non si tratta solo di ridurre lo zucchero nella dieta, ma di stimolare il cervello a usarlo in modo più efficiente e sostenibile.

La dieta mediterranea, l’attività fisica regolare e un buon riposo notturno sono strumenti già noti per proteggere il cervello. Ora, con queste nuove scoperte, assumono un ruolo ancora più rilevante, perché possono influenzare direttamente come il cervello gestisce e consuma le sue risorse energetiche.

Questi risultati aprono la strada a terapie innovative che mirano a riequilibrare il metabolismo cerebrale. Potremmo trovarci di fronte a un cambio di paradigma: non più solo farmaci per curare la demenza, ma strategie per “allenare” il cervello a restare sano, a partire dalla sua energia più fondamentale: lo zucchero.

