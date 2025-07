Pagamento obbligatorio per il controllo fiscale: attenzione alla truffa

Avete ricevuto un’e-mail dove vi viene detto che è necessario pagare un’ingente somma di denaro per evitare di essere denunciati ed arrestati? Per quanto il messaggio possa allarmavi, non fatevi prendere dal panico. Quella che può sembrare una comunicazione seria altro non è che un tentativo di truffa. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

I malintenzionati del web se ne inventano di ogni. Questa volta il tranello arriva dalla “banca africana dello sviluppo“, la quale richiede un bonifico di ben 2000 euro per una ragione non ben comprensibile. La cosa fondamentale è non farsi prendere dal panico per evitare di cadere nella trappola.

Truffa del pagamento per controllo fiscale: come riconoscere la truffa

Come già accennato, la truffa si sta diffondendo via e-mail. L’oggetto è il seguente: “UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI E DELLE VERIFICHE FISCALI SU TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE FUORI AFRICA“. All’interno, tra le tante cose, è possibile leggere: “Totale del bonifico 2.000€ Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato del MAROCCO, da decreto firmato del ministro dell’economia e delle finanze, il nostro ministero di tutela. Dopo le diverse crisi economiche legati alle frodi fiscali, lavaggio di denaro o deviazioni di denaro pubblici e privato, l’ufficio di controllo è stato instaurato per lottare efficacemente contro tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all’acquisto su Internet che sono molto ricorrenti al giorno d’oggi“.

Ovviamente, non manca l’intimidazione: “È obbligatorio di effettuare questo pagamento per il controllo fiscale per essere sicuro che questa transazione è legale Se voi rifiuti di seguire la procedura richiesta, saremo obbligati a fare un denuncia contro di te per transazioni illegali sul nostro territorio e la polizia Interpol lo gestirà per il mandato di arresto internazionale.”

Non c’è bisogno di dire che tutto ciò che è presente nel messaggio e-mail non corrisponde al vero e che quindi non è necessario effettuare nessun bonifico. La cosa importante, per evitare frodi e furto di dati è non interagire con i malintenzionati e non cliccare su nessun link presente nel messaggio. Solo in questo modo si evitano spiacevoli inconvenienti.