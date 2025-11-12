3I/Atlas, la cometa interstellare che divide gli scienziati: minaccia o mistero cosmico?

Il suo nome è 3I/Atlas e da settimane sta attirando l’attenzione degli astronomi di tutto il mondo. È il terzo oggetto interstellare mai osservato mentre attraversa il nostro Sistema Solare, dopo ‘Oumuamua nel 2017 e 2I/Borisov nel 2019. Ma, come spesso accade con i visitatori provenienti da altre stelle, anche questa volta le domande superano di gran lunga le certezze.

Secondo i dati preliminari raccolti, 3I/Atlas si sta avvicinando a noi a una velocità sorprendente, tale da consentirgli di sfuggire facilmente all’attrazione gravitazionale del Sole. In altre parole, l’oggetto non sembra destinato a fermarsi nei pressi della Terra. Tuttavia, la sua natura continua a far discutere la comunità scientifica.

Una cometa, una sonda o qualcos’altro?

A sollevare i dubbi più curiosi è Avi Loeb, astrofisico dell’Università di Harvard, noto per la sua visione non convenzionale dell’astrofisica moderna. Loeb, che già nel 2018 aveva ipotizzato che ‘Oumuamua potesse essere una sonda artificiale extraterrestre, oggi rilancia l’ipotesi: anche 3I/Atlas potrebbe non essere un semplice corpo celeste.

Lo scienziato elenca nove motivi per cui ritiene plausibile un’origine “intelligente” dell’oggetto, tra cui proprio la velocità anomala e il modo in cui la cometa riflette la luce solare. Tuttavia, la maggior parte degli esperti – tra cui Tom Statler, responsabile scientifico della NASA per i corpi celesti di piccole dimensioni – invita alla cautela: “3I/Atlas sembra una cometa, si comporta come una cometa e con ogni probabilità è una cometa”, ha dichiarato.

Il rischio reale per la Terra

Se si escludono le teorie più fantascientifiche, resta una domanda fondamentale: 3I/Atlas rappresenta una minaccia per la Terra?

La risposta, almeno secondo gli studi attuali, è no.

Le simulazioni condotte dal gruppo di ricerca guidato dall’astronomo Darryl Seligman della Michigan State University indicano che 3I/Atlas segue una traiettoria iperbolica, ovvero aperta, che lo porterà a lasciare il Sistema Solare dopo il suo passaggio. La sua velocità è talmente elevata da impedire qualsiasi “cattura gravitazionale” da parte del Sole o dei pianeti.

Ma non è solo questione di questo oggetto in particolare. Gli studiosi hanno analizzato anche il rischio globale rappresentato dagli oggetti interstellari (ISO) che attraversano il nostro sistema, cercando di calcolare la probabilità di un impatto con la Terra.

Secondo i modelli, gli ISO arrivano con frequenza imprevedibile e provengono in prevalenza da due direzioni: l’apice solare, cioè la rotta del Sole nella Via Lattea, e il piano galattico, dove si concentrano la maggior parte delle stelle. Tuttavia, solo quelli con velocità relativamente basse potrebbero essere catturati dall’attrazione del Sole e deviare verso la Terra — un caso molto raro.

Un rischio minimo, ma non nullo

Le simulazioni mostrano che, pur essendo statisticamente possibile, la probabilità di un impatto tra un oggetto interstellare e il nostro pianeta è estremamente bassa.

Negli ultimi miliardi di anni, alcuni ISO potrebbero aver effettivamente colpito la Terra, lasciando crateri oggi quasi invisibili. Ma in epoca moderna, con un Sistema Solare ormai più stabile e “pulito”, la possibilità di un evento simile è considerata trascurabile.

Ciò non toglie che gli scienziati continuino a monitorare con attenzione questi visitatori cosmici. Gli oggetti interstellari rappresentano una finestra unica sullo spazio profondo: materiali, traiettorie e composizione chimica possono fornire indizi preziosi sull’origine dei sistemi planetari oltre il nostro.

Il fascino dell’ignoto

Dietro le cautele della scienza resta, inevitabilmente, il fascino dell’ignoto. Ogni oggetto che arriva dallo spazio interstellare ci ricorda quanto poco conosciamo ancora del cosmo.

Che 3I/Atlas sia davvero una cometa o qualcosa di più complesso, il suo passaggio è comunque un’occasione per riflettere su un dato sorprendente: non siamo un sistema chiuso, ma un punto di passaggio in un universo in continuo movimento.

E se un giorno un oggetto interstellare non dovesse più limitarsi a sfiorarci, ma decidesse di restare — o addirittura di comunicare — allora forse sarà il momento in cui la scienza e la fantascienza smetteranno di essere mondi separati.

3I/Atlas non rappresenta una minaccia per la Terra. La sua velocità elevata lo condurrà ben oltre l’orbita del nostro pianeta, senza alcuna possibilità di impatto. Ma la sua origine, ancora avvolta nel mistero, continuerà a far discutere scienziati e sognatori — divisi tra prudenza e curiosità cosmica.

