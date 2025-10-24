Search here...
Allattare protegge dal tumore al seno: scoperto il meccanismo che difende le cellule mammarie

By: Annalisa Tellini

Che l’allattamento al seno riduca il rischio di sviluppare un tumore mammario è noto da tempo, ma fino a oggi mancava una spiegazione chiara del meccanismo biologico alla base di questa protezione. Un nuovo studio internazionale ha finalmente svelato il mistero, dimostrando che durante l’allattamento il tessuto mammario subisce profonde trasformazioni cellulari che ne aumentano la resistenza ai processi tumorali. Si tratta di una scoperta che potrebbe aprire nuove strade anche per la prevenzione e la cura del cancro al seno.

Il legame tra ormoni e rigenerazione cellulare

Durante la gravidanza e l’allattamento, il seno femminile è sottoposto a un’intensa attività ormonale. Gli ormoni come prolattina, ossitocina ed estrogeni stimolano la crescita e la differenziazione delle cellule ghiandolari , che diventano più specializzate nella produzione di latte. Questo processo, noto come differenziazione terminale, riduce la probabilità che le cellule mammarie si moltiplichino in modo anomalo : uno dei fattori di rischio principali per lo sviluppo di tumori.

Il “reset” delle cellule dopo l’allattamento

Un aspetto sorprendente evidenziato dallo studio riguarda ciò che accade dopo la fine dell’allattamento. Quando la produzione di latte cessa, il tessuto mammario va incontro a un processo di involuzione controllata : le cellule che hanno terminato la loro funzione vengono eliminate in modo ordinato dal sistema immunitario. Questo meccanismo agisce come una sorta di “pulizia biologica”, eliminando cellule potenzialmente danneggiate o mutate e contribuendo a mantenere sano il tessuto.

L’immunità naturale del seno che allatta

Gli scienziati hanno scoperto che durante l’allattamento si attivano anche specifiche cellule immunitarie protettive, come i linfociti T regolatori , che riducono l’infiammazione cronica e migliorano la sorveglianza immunitaria del seno. Queste cellule non solo proteggono la madre, ma contribuiscono anche a trasferire al neonato anticorpi essenziali attraverso il latte . È un doppio scudo biologico: difende la salute del bambino e al tempo stesso rafforza quella della madre.

Perché chi allatta più a lungo è più protetto

La durata dell’allattamento sembra giocare un ruolo cruciale . Secondo i ricercatori, allattare per almeno sei mesi riduce significativamente il rischio di sviluppo di tumori al seno, soprattutto quelli di tipo ormonale. Ogni mese in più di allattamento contribuisce ad abbassare ulteriormente il rischio, poiché prolunga il periodo in cui le cellule restano differenziate e meno vulnerabili alle mutazioni. Inoltre, ritarda il ritorno delle mestruazioni , riducendo l’esposizione cumulativa agli estrogeni, non promotori della proliferazione cellulare.

Ne traggo beneficio anche per le donne ad alto rischio

La protezione offerta dall’allattamento è stata osservata anche nelle donne con predisposizione genetica, come quelle portatrici della mutazione BRCA1 o BRCA2 , note per aumentare il rischio di carcinoma mammario. In questi casi, la differenziazione delle cellule del seno durante la produzione del latte potrebbe contrastare l’effetto delle mutazioni, ritardando o riducendo la possibilità di sviluppare la malattia. Gli esperti sottolineano tuttavia che l’allattamento non sostituisce i controlli medici e la sorveglianza oncologica regolare.

Implicazioni per la ricerca e la prevenzione

Comprendere i meccanismi cellulari e immunitari alla base di questa protezione apre nuove prospettive per la ricerca oncologica . Gli scienziati stanno già esplorando la possibilità di replicare in laboratorio gli effetti benefici dell’allattamento, sviluppando terapie che imitano la differenziazione e la pulizia cellulare del tessuto mammario. In futuro, questi studi potrebbero portare nuove strategie preventive o trattamenti mirati per ridurre il rischio di tumore nelle donne che non hanno potuto allattare.

Un gesto naturale, una difesa potente

Allattare è molto più di un atto d’amore e nutrimento : è un meccanismo biologico che protegge due vite contemporaneamente. Mentre il latte materno offre al neonato difese immunitarie preziose, l’organismo della madre rafforza le proprie contro una delle malattie più diffuse tra le donne. La scienza conferma così ciò che la natura aveva già intuito: nel legame tra madre e figlio c’è un equilibrio perfetto, capace di trasformare un gesto quotidiano in una straordinaria forma di prevenzione.

Foto di Gregor Ritter da Pixabay

