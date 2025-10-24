Search here...
NewsScienza

La felicità chiama salute: perché non tutti ne traggono gli stessi benefici

By: Marco Inchingoli

Date:

Da decenni la scienza suggerisce che chi vive con un atteggiamento positivo tende ad ammalarsi meno e a vivere più a lungo. La felicità, si dice, “fa bene al cuore” — e in parte è vero. Studi psicologici e biologici hanno dimostrato che lo stato d’animo influisce sul sistema immunitario, sull’infiammazione e perfino sul metabolismo. Tuttavia, recenti ricerche stanno rivelando un aspetto meno noto: la felicità non produce gli stessi effetti su tutti. Ci sono persone per cui il benessere emotivo si traduce in salute fisica, e altre per cui, sorprendentemente, l’effetto è quasi nullo.

L’effetto biologico della felicità

Quando una persona si sente felice, il cervello rilascia sostanze come dopamina, endorfine e ossitocina, che riducono lo stress e abbassano la pressione sanguigna. Questi ormoni agiscono come “farmaci naturali”, rafforzando il sistema immunitario e migliorando il funzionamento dell’apparato cardiovascolare. Tuttavia, la risposta del corpo a questi neurotrasmettitori varia da individuo a individuo, a seconda della genetica, dell’età e del livello di stress cronico accumulato nel tempo.

Il ruolo dei geni e del temperamento

Secondo gli scienziati, parte della nostra capacità di trarre benefici dalla felicità è scritta nel DNA. Alcune varianti genetiche influenzano il modo in cui il cervello gestisce gli ormoni del piacere e la risposta allo stress. In pratica, due persone che vivono la stessa esperienza positiva possono reagire in modo diverso: una si sentirà rinvigorita e rilassata, l’altra potrebbe percepire solo un miglioramento momentaneo. Questa diversità biologica spiega perché la ricerca sulla “psicologia positiva” dà risultati così contrastanti da persona a persona.

Cultura e società: la felicità non è uguale per tutti

Anche la cultura di appartenenza gioca un ruolo fondamentale. In molte società occidentali la felicità è intesa come realizzazione individuale, successo e piacere personale; in quelle orientali, invece, è spesso legata all’armonia sociale e al senso di appartenenza. Gli studi dimostrano che nelle culture collettiviste, dove il benessere è percepito come condiviso, gli effetti positivi sulla salute sono più stabili e duraturi. In quelle più individualiste, invece, la felicità tende a essere più volatile e legata a obiettivi materiali o di status.

Quando la felicità può diventare stress

Sembra paradossale, ma la ricerca mostra che l’ossessione per essere felici può generare ansia e peggiorare la salute mentale. Chi vive con la pressione costante di “dover essere felice” tende a sentirsi in colpa quando prova emozioni negative, alimentando uno stato di frustrazione cronica. Questo fenomeno, noto come “tirannia della felicità”, è particolarmente diffuso nei contesti sociali in cui il successo e la positività sono percepiti come obblighi, non come scelte autentiche.

La felicità che protegge davvero

Gli psicologi distinguono tra piacere momentaneo (felicità edonica) e soddisfazione profonda (felicità eudaimonica). Solo quest’ultima sembra avere effetti duraturi sulla salute. Vivere in modo coerente con i propri valori, sentirsi utili agli altri e avere scopi chiari nella vita stimola circuiti cerebrali che riducono l’infiammazione e migliorano la resilienza. In sostanza, la felicità che fa bene non è quella delle emozioni passeggere, ma quella che nasce dal senso di significato e connessione.

Le disuguaglianze del benessere

Anche le condizioni socioeconomiche influenzano quanto la felicità incida sulla salute. Le persone che vivono in contesti di povertà, precarietà o discriminazione cronica spesso non riescono a trasformare le emozioni positive in benefici fisici duraturi. Lo stress costante e la mancanza di sicurezza annullano gli effetti fisiologici positivi della gioia. È per questo che gli studiosi parlano oggi di “disuguaglianza del benessere”: non basta essere felici, bisogna anche avere le condizioni per restarlo.

Una felicità più realistica e inclusiva

La vera lezione della scienza è che la felicità non è una formula universale, ma un equilibrio complesso tra mente, corpo e ambiente. Coltivare relazioni sincere, praticare gratitudine e accettare le emozioni negative come parte naturale della vita può avere effetti più benefici di qualsiasi ricetta di “positività forzata”. Essere felici, insomma, non significa non soffrire mai, ma imparare a dare senso anche ai momenti difficili: solo così la felicità può davvero tradursi in salute.

Foto di Pexels da Pixabay

Allattare protegge dal tumore al seno: scoperto il meccanismo che difende le cellule mammarie
Marco Inchingoli
Nato a Roma nel 1989, Marco Inchingoli ha sempre nutrito una forte passione per la scrittura. Da racconti fantasiosi su quaderni stropicciati ad articoli su riviste cartacee spinge Marco a perseguire un percorso da giornalista. Dai videogiochi - sua grande passione - al cinema, gli argomenti sono molteplici, fino all'arrivo su FocusTech dove ora scrive un po' di tutto.

