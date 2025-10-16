Il disco che sfida l’attrito: levita e ruota per ore

Un piccolo disco nero che galleggia nell’aria, senza fili, senza supporti, senza energia. Ruota su sé stesso per ore, come se avesse infranto le leggi dell’attrito. Non è magia, ma fisica allo stato puro.

A realizzare questa impresa è stato un team di ricercatori dell’Istituto di Scienza e Tecnologia di Okinawa (OIST), in Giappone, che ha creato una “trappola magnetica” capace di mantenere sospeso e in rotazione un disco di grafite pirolitica in condizioni di vuoto.

Il materiale che respinge la gravità

La grafite pirolitica è un materiale raro e affascinante. A differenza della maggior parte delle sostanze, non solo non viene attratta dai magneti, ma li respinge. Questa caratteristica, nota come diamagnetismo, permette di creare configurazioni in cui la grafite resta sospesa stabilmente sopra una base magnetica, senza bisogno di alcun sistema attivo di controllo o alimentazione.

Nel nuovo esperimento, i ricercatori giapponesi hanno costruito una struttura composta da cinque strati di magneti ad anello, disposti con poli alternati nord-sud. Questa architettura ha generato un campo magnetico tridimensionale capace di mantenere il disco in equilibrio a 0,82 millimetri dalla superficie.

Il risultato è una levitazione stabile a temperatura ambiente, un fenomeno che finora era stato osservato solo in condizioni estreme, come nei superconduttori raffreddati a temperature criogeniche.

Un volo silenzioso nel vuoto

Per capire quanto a lungo potesse durare la rotazione, il team ha marcato la superficie del disco con un piccolo punto bianco e lo ha osservato con una telecamera ad alta precisione. Poi ha progressivamente abbassato la pressione all’interno della camera, fino a raggiungere un valore quasi nullo: 5 × 10⁻⁵ pascal, circa un milionesimo di milionesimo della pressione atmosferica.

In queste condizioni, il disco ha continuato a ruotare per ore quasi senza decelerazione, segno che l’attrito dell’aria era praticamente inesistente. A pressione atmosferica, invece, la rotazione rallentava rapidamente per effetto delle collisioni con le molecole d’aria.

Il comportamento osservato è stato descritto come “un’eco macroscopica del moto perpetuo”: un sistema che, pur obbedendo alle leggi della fisica, riesce a ridurre al minimo le perdite energetiche, sfiorando l’ideale di un movimento infinito.

La simmetria come chiave del segreto

Ma cosa accade quando la simmetria si rompe? I ricercatori hanno scoperto che basta inclinare leggermente la piattaforma, anche di mezzo grado, per far aumentare drasticamente lo smorzamento, ovvero la perdita di energia.

In pratica, una minima imperfezione nel bilanciamento genera correnti parassite all’interno del disco, che si oppongono al moto e lo rallentano. Simulazioni al computer hanno confermato che questo effetto segue una legge di potenza, cioè cresce rapidamente con piccoli disallineamenti.

Quando gli scienziati hanno ripetuto l’esperimento usando una diversa configurazione di magneti – disposti a scacchiera invece che ad anello – la rotazione si è dissipata in pochi minuti. Il sistema, privo di simmetria rotazionale, non riusciva più a mantenere il movimento stabile.

La conclusione è chiara: la levitazione perfetta esiste solo nella simmetria perfetta.

Dalle scoperte di laboratorio alle applicazioni reali

Oltre alla bellezza dell’esperimento, questa scoperta apre scenari affascinanti in diversi campi. I giroscopi magnetici, ad esempio, potrebbero raggiungere una sensibilità senza precedenti, riuscendo a rilevare rotazioni infinitesimali, perfino quelle della Terra.

Nei sensori di pressione, un rotore quasi privo di attrito permetterebbe di misurare il livello di vuoto con precisione estrema, rilevando persino le poche molecole d’aria rimaste in una camera ultra-isolata.

E in prospettiva, oggetti rotanti macroscopici come questo potrebbero essere utilizzati anche per testare la meccanica quantistica su larga scala, cercando tracce di fenomeni sottili come il cosiddetto “attrito del vuoto”, l’idea che persino lo spazio apparentemente vuoto possa esercitare una minuscola resistenza sui corpi in movimento.

Fisica o magia?

Il piccolo disco che sfida l’attrito non è una macchina del moto perpetuo, ma un capolavoro di equilibrio e precisione. In un mondo dove tutto tende a fermarsi, mostra come le leggi della natura, se comprese e replicate con esattezza, possano far sembrare magico ciò che è semplicemente reale.

È un promemoria elegante che la scienza, più della magia, sa ancora sospendere l’incredulità — letteralmente.

Foto di Carlos Andrés Ruiz Palacio da Pixabay