Apple presenta i nuovi iPad Pro M5

Gli iPad Pro M5 sono finalmente realtà. Dopo averne parlato a lungo e aver ipotizzato le loro caratteristiche, ora possiamo finalmente provarli con mano. Apple li ha presentati nelle scorse ore con un approfondito comunicato stampa. Quali sono le novità che portano in campo? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo.

Ancora una volta, Apple propone due tagli differenti di iPad Pro, una con display da 11 pollici e una con display da 13 pollici. In questo modo, ognuno può scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze senza dover scendere a compromessi. Il design della nuova generazione, come già anticipato, è esattamente lo stesso della serie M4. Le novità stanno tutte all’interno.

iPad Pro: il chip M5 lo rende un vero mostro

iPad Pro è il primo dispositivo Apple ad implementare il nuovissimo chip M5. A detta di Apple, questo garantisce prestazioni nettamente superiori al già super performante iPad Pro con chip M4. Il tablet professionale diventa a tutti gli effetti un computer di fascia alta. La memora RAM aumenta su tutti le versioni: quelle da 256GB e 512GB ora montano una RAM da 12GB, mentre le versioni da 1TB e 2TB montano una RAM da 16GB. Anche i core CPU variano in base al taglio di memoria: 256GB e 512GB hanno una CPU a 9 core, 1TB e 2TB invece la hanno a 10 core. Per quanto riguarda, invece, la seconda fotocamera frontale di cui parlavano gli analisti, pare che Apple abbia fatto un passo indietro. Potrebbe essere, però, che Apple ha semplicemente deciso di rimandare la novità alla prossima generazione.

Tutte le varianti di iPad Pro sono già disponibili al preordine. Le varianti con display da 11 pollici partono da 1119 euro, mentre quelle con display da 13 pollici partono da 1469 euro. L’arrivo sugli scaffali è previsto per il prossimo 22 ottobre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com