Search here...
AppleNews

Apple presenta i nuovi iPad Pro M5

By: Francesco Bassetti

Date:

Share post:

Gli iPad Pro M5 sono finalmente realtà. Dopo averne parlato a lungo e aver ipotizzato le loro caratteristiche, ora possiamo finalmente provarli con mano. Apple li ha presentati nelle scorse ore con un approfondito comunicato stampa. Quali sono le novità che portano in campo? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo.

Ancora una volta, Apple propone due tagli differenti di iPad Pro, una con display da 11 pollici e una con display da 13 pollici. In questo modo, ognuno può scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze senza dover scendere a compromessi. Il design della nuova generazione, come già anticipato, è esattamente lo stesso della serie M4. Le novità stanno tutte all’interno.

 

iPad Pro: il chip M5 lo rende un vero mostro

iPad Pro è il primo dispositivo Apple ad implementare il nuovissimo chip M5. A detta di Apple, questo garantisce prestazioni nettamente superiori al già super performante iPad Pro con chip M4. Il tablet professionale diventa a tutti gli effetti un computer di fascia alta. La memora RAM aumenta su tutti le versioni: quelle da 256GB e 512GB ora montano una RAM da 12GB, mentre le versioni da 1TB e 2TB montano una RAM da 16GB. Anche i core CPU variano in base al taglio di memoria: 256GB e 512GB hanno una CPU a 9 core, 1TB e 2TB invece la hanno a 10 core. Per quanto riguarda, invece, la seconda fotocamera frontale di cui parlavano gli analisti, pare che Apple abbia fatto un passo indietro. Potrebbe essere, però, che Apple ha semplicemente deciso di rimandare la novità alla prossima generazione.

Tutte le varianti di iPad Pro sono già disponibili al preordine. Le varianti con display da 11 pollici partono da 1119 euro, mentre quelle con display da 13 pollici partono da 1469 euro. L’arrivo sugli scaffali è previsto per il prossimo 22 ottobre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com

Articolo precedente
Il disco che sfida l’attrito: levita e ruota per ore
Articolo successivo
Il tuo indirizzo e-mail è stato segnalato: attenzione alla truffa
Francesco Bassetti
Francesco Bassetti
Studente universitario di biotecnologie appassionato al mondo Apple e della tecnologia in generale

Related articles

News

Amazon: le offerte del fine settimana fanno impazzire tutti

Amazon continua a sorprendere tutti lanciando offerte tecnologiche sempre più convenienti. Che siate alla ricerca di uno smartphone,...
News

Salute orale e cervello: la bocca può rivelare i primi segni di danno cerebrale

Negli ultimi anni, la scienza ha dimostrato che la salute della bocca è strettamente collegata a quella del...
News

Super anziani: il segreto della memoria giovane a 80 anni

Per anni la scienza ha considerato il declino cognitivo una tappa inevitabile dell’invecchiamento. Eppure, c’è un gruppo di...
Device & Gadget

Recensione Philips Evnia 32M2N8900 – l’equilibrio perfetto tra potenza visiva e design raffinato

Con il Philips Evnia 32M2N8900, l’azienda olandese segna un punto di svolta nel segmento dei monitor premium. Dopo...

Seguici

Seguici sui social

Company

Ultime Notizie

Amazon: le offerte del fine settimana fanno impazzire tutti

News 0
Amazon continua a sorprendere tutti lanciando offerte tecnologiche sempre...

Salute orale e cervello: la bocca può rivelare i primi segni di danno cerebrale

News 0
Negli ultimi anni, la scienza ha dimostrato che la...

Super anziani: il segreto della memoria giovane a 80 anni

News 0
Per anni la scienza ha considerato il declino cognitivo...

Notizie più lette

Amazon: le offerte del fine settimana fanno impazzire tutti

News 0
Amazon continua a sorprendere tutti lanciando offerte tecnologiche sempre...

Salute orale e cervello: la bocca può rivelare i primi segni di danno cerebrale

News 0
Negli ultimi anni, la scienza ha dimostrato che la...

Super anziani: il segreto della memoria giovane a 80 anni

News 0
Per anni la scienza ha considerato il declino cognitivo...

© 2008 Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con decreto n°159 del 28 nov. 2019