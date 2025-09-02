Search here...
NewsScienza

Il mistero dei buchi neri “impossibili”: cosa sono e perché sfidano la fisica

By: Annalisa Tellini

Date:

Share post:

L’osservazione di buchi neri con masse comprese tra 50 e 130 masse solari ha da sempre rappresentato un paradosso per gli astrofisici. In questa fascia di massa, le stelle progenitrici dovrebbero esplodere completamente attraverso supernove di tipo «pair-instability», senza lasciare alcun residuo compatto. Eppure, i rivelatori LIGO/Virgo hanno registrato fusioni che producono buchi neri proprio in questa zona proibita, ponendo un serio ostacolo ai modelli classici di evoluzione stellare.

A novembre 2023, la collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA ha rilevato un buco nero risultante da una fusione con una massa di ben 255 masse solari, situato in quella chiamata “upper-mass gap” (tra 100 e 140 masse solari). Un risultato che sfida i modelli standard, i quali prevedono che stelle così massicce non possano lasciare buchi neri, ma vengano completamente distrutte.

Buchi neri impossibili: le scoperte che mettono in crisi la fisica

Oltre alla massa, ciò che rende l’evento ancora più sorprendente è lo spin del buco nero risultante, stimato tra l’80% e il 90% della velocità massima consentita dalla relatività generale. Si tratta di valori mai osservati prima, che richiedono nuove spiegazioni su come buchi neri così veloci possano formarsi.

Un altro tipo di “impossibile” riguarda buchi neri in fase di fortissimo accrescimento: l’oggetto LID-568, osservato circa 1,5 miliardi di anni dopo il Big Bang, sembra nutrirsi a tassi ben 40 volte superiori al limite teorico di Eddington, che impone un equilibrio tra gravità e pressione della radiazione. Si tratta di un evento che mette in discussione le nozioni consolidate sul ritmo di accrescimento massimo possibile.

Il James Webb Space Telescope ha rivelato buchi neri supermassicci in galassie dell’universo primordiale, troppo grandi per essere spiegati dall’accrescimento graduale dopo lo stadio stellare. Una teoria alternativa prevede la formazione diretta di buchi neri da nubi di gas estremamente dense—i cosiddetti “heavy seeds”—una via più rapida rispetto alle “light seeds” da resti stellari. il caso della cosiddetta Infinity Galaxy potrebbe essere la prima prova di un buco nero formato in questo modo.

Verso una nuova comprensione dei buchi neri

Per spiegare la presenza precoce nel tempo cosmico di buchi neri supermassicci, alcuni ricercatori propongono che una forma rara di materia oscura — capace di auto-interagire — abbia favorito la formazione di semi di buchi neri agrappandosi al centro delle galassie primordiali e facilitando la loro rapida crescita.

Sul versante teorico, una recente dimostrazione matematica ha smantellato una legge ritenuta inviolabile: secondo la terza legge della termodinamica dei buchi neri, stabilita da Bardeen, Carter e Hawking nel 1973, sarebbe impossibile formare un buco nero “estremale” (con superficie gravitazionale nulla) in tempo finito. Christoph Kehle e Unger hanno tuttavia sfidato questa convinzione, dimostrando che si può arrivare a tali condizioni senza distruggere l’orizzonte degli eventi, aprendo potenzialmente la strada agli “extremal black holes”.

Queste scoperte, tanto osservative quanto teoriche, dimostrano che i buchi neri hanno ancora molti misteri da rivelare. Non solo la massa e lo spin appaiono più sfidanti del previsto, ma anche le modalità con cui crescono o si formano possono rappresentare vere eccezioni alle regole conosciute. La prossima sfida sarà integrare questi fenomeni nei modelli cosmologici, per ricostruire una visione coerente di come i buchi neri, anche quelli apparentemente “impossibili”, abbiano plasmato l’evoluzione dell’universo.

Foto di NASA Hubble Space Telescope su Unsplash

Articolo precedente
Strani batteri respirano le rocce (e aiutano a purificare l’acqua mortale)
Articolo successivo
Perdita silenziosa del lavoro: 5 segnali da riconoscere e come reagire
Annalisa Tellini
Annalisa Tellini
Musicista affermata e appassionata di scrittura Annalisa nasce a Colleferro. Tuttofare non si tira indietro dalle sfide e si cimenta in qualsiasi cosa. Corista, wedding planner, scrittrice e disegnatrice sono solo alcune delle attività. Dopo un inizio su una rivista online di gossip Annalisa diventa anche giornalista e intraprende la carriera affidandosi alla testata FocusTech per cui attualmente scrive

Related articles

News

Neuralink e la comunicazione telepatica: il chip che trasforma i pensieri in parole e immagini

L’idea di comunicare con il pensiero ha da sempre alimentato romanzi di fantascienza e film futuristici. Oggi, però,...
News

Perdita silenziosa del lavoro: 5 segnali da riconoscere e come reagire

Un fenomeno invisibile ma diffuso C’è chi porta a termine i propri compiti con puntualità, mantiene il sorriso davanti...
News

Strani batteri respirano le rocce (e aiutano a purificare l’acqua mortale)

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Vienna ha scoperto un metabolismo microbico mai osservato prima: alcuni batteri riescono...
News

Amazon: le nuove offerte tecnologiche lasciano tutti a bocca aperta

Siete alla ricerca a di un nuovo gadget tecnologico? Amazon potrebbe essere il posto giusto dove cercare. Il...

Seguici

Seguici sui social

Company

Ultime Notizie

Neuralink e la comunicazione telepatica: il chip che trasforma i pensieri in parole e immagini

News 0
L’idea di comunicare con il pensiero ha da sempre...

Perdita silenziosa del lavoro: 5 segnali da riconoscere e come reagire

News 0
Un fenomeno invisibile ma diffuso C’è chi porta a termine...

Strani batteri respirano le rocce (e aiutano a purificare l’acqua mortale)

News 0
Un gruppo di ricercatori dell’Università di Vienna ha scoperto...

Notizie più lette

Neuralink e la comunicazione telepatica: il chip che trasforma i pensieri in parole e immagini

News 0
L’idea di comunicare con il pensiero ha da sempre...

Perdita silenziosa del lavoro: 5 segnali da riconoscere e come reagire

News 0
Un fenomeno invisibile ma diffuso C’è chi porta a termine...

Strani batteri respirano le rocce (e aiutano a purificare l’acqua mortale)

News 0
Un gruppo di ricercatori dell’Università di Vienna ha scoperto...

© 2008 Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con decreto n°159 del 28 nov. 2019