L’illusione del volto infantile: come l’aspetto dei bambini aiuta gli adulti a ricordare ricordi dimenticati

Vedere il bambino che eravamo: l’esperimento che sorprende

Una ricerca recente condotta dall’Anglia Ruskin University di Cambridge ha messo in luce un fenomeno che appare quasi magico: modificare la percezione del proprio volto per renderlo “simile a quando eravamo bambini” può aiutare gli adulti a richiamare ricordi dell’infanzia che sembravano perduti.

Lo studio ha usato una tecnica chiamata illusione di enfacement: i partecipanti vedevano, tramite video in tempo reale, una versione del loro volto alterata digitalmente, con tratti più infantili. Quando muovevano la testa, il volto modificato sulla schermata seguiva i loro movimenti, generando la sensazione che fosse davvero il “loro volto bambino”.

Risultato: chi partecipava a questa illusione ricordava più dettagli episodici della propria infanzia rispetto a chi guardava il proprio volto adulto. Non solo nomi o fatti generici, ma scene, esperienze vissute, momenti specifici che sembravano sfumati.

Il corpo come anello mancante della memoria personale

Perché funziona questa tecnica? Lo studio suggerisce che la percezione corporea – come viviamo il nostro corpo, come lo “vediamo” – è parte integrante del modo in cui codifichiamo i ricordi.

Nei primi anni di vita, il corpo è diverso: siamo più piccoli, i nostri tratti fisici cambiano nel tempo.

I ricordi infantili, secondo questa teoria, non includono solo luoghi o persone, ma anche sensazioni corporee: come ci muovevamo, come apparivamo.

Quando l’illusione ci restituisce elementi di quel corpo passato, si attiva una “chiave” che può aprire porte di memorie chiuse da tempo.

Questa idea riconduce al fenomeno noto come infantile amnesia, ovvero l’incapacità di ricordare eventi vissuti nei primi anni di vita, pur essendo il cervello — specie l’ippocampo — capace di codificarli fin dalla tenera età.

Cosa ha rivelato lo studio: numeri e metodo

Ecco i dettagli che rendono robusto il risultato:

Hanno partecipato circa 50 adulti , che dopo aver sperimentato l’illusione infantile hanno svolto un’intervista autobiografica.

, che dopo aver sperimentato l’illusione infantile hanno svolto un’intervista autobiografica. Il richiamo dei ricordi era significativamente maggiore per eventi dell’infanzia rispetto al gruppo di controllo (che guardava il volto normale).

La tecnica usa visuo-motor sincronico: ovvero, il volto alterato replica i movimenti del volto reale del soggetto, rafforzando la sensazione di “proprietà” del volto bambino.

Implicazioni: terapia, memoria, formazione del sé

Questa scoperta apre campi di applicazione molto interessanti:

Terapie per la memoria: per persone con deficit di memoria, come nelle malattie neurodegenerative, o dopo traumi, un’illusione corporea che richiami il sé infantile potrebbe aiutare a recuperare ricordi importanti. Capire l’infantile amnesia: non tanto come incapacità di formare ricordi, ma come difficoltà a recuperarli. Questo studio rinforza l’idea che molte memorie dell’infanzia siano nel cervello, ma “bloccate” perché mancano chiavi di accesso corporee o contestuali. Psicologia del sé: la nostra identità personale si costruisce anche su un’immagine corporea in evoluzione. Recuperare una versione corporea passata può stimolare una riflessione sul sé, sull’origine delle emozioni e delle reazioni.

Limiti e domande aperte

Non tutto è risolto. Lo studio stesso segnala alcune questioni:

Non è chiaro quanto durino i ricordi evocati tramite l’illusione. Rimangono saldi o svaniscono col tempo?

Non si sa se questa tecnica possa funzionare efficacemente in tutti, ad esempio in persone con traumi infantili profondi oppure con danni neurologici.

Ci sono variabili culturali e individuali che incidono: l’immagine corporea, le esperienze precoci, il linguaggio, le emozioni associate all’infanzia.

Quando guardarsi “da bambino” significa guardare dentro

L’illusione del volto infantile ci mostra che la memoria non è solo una faccenda del cervello logico, ma è profondamente intrecciata con il corpo, con la percezione che abbiamo di noi stessi nel tempo.

Vedere se stessi come eravamo può aprire finestre chiuse da decenni, perché in quelle immagini c’è memoria che aspetta di essere risvegliata.

Non è solo una curiosità da laboratorio: è una strada nuova per comprendere chi eravamo, chi siamo, e forse chi potremmo essere.