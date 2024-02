Maschi in estinzione? Il cromosoma Y sta scomparendo

L’uomo e le altre specie animali presenti sul nostro pianeta sono in continua evoluzione. Ovviamente si tratta di qualcosa che non si può notare nel corso di una singola generazione, ma neanche due o tre e di più. Tra i vari cambiamenti che stanno avvenendo ai maschi di tutti il mondo, e anche degli animali, è la progressiva deteriorazione del cromosoma Y. Si parla di una degenerazione studiabile che lo porterà alla scomparsa.

A differenza del cromosoma X, l’Y presenta pochi geni e tra questi il principale è considerato l’SRY che comporta proprio lo sviluppo specifico dei maschi. Nel primo si parla di 900 geni e nel secondo appena 55. La teoria, studiando gli ornitorinchi che invece presentano lo stesso numero di geni su entrambi, è che milioni di anni, quando ovviamente non si poteva parlare ancora di uomini, i nostri antenati hanno iniziato a perdere geni con un tasso di circa 5 geni ogni milione di anni.

I maschi e i destinati del cromosoma Y

Seguendo questa teoria, proseguendo l’uomo potrebbe perdere progressivamente tutti i geni del cromosoma Y. Questo sancirebbe la scomparsa dei maschi dal pianeta? Sia animale che della nostra specie? Ipotizzando che il pianeta rimanga abitabile per così tanto tempo, viene difficile pensare a qualcosa del genere. Quindi qual è il destino?

Ci sono alcune specie di roditori nel mondo che non presentano il gene Y nei maschi, ma presentano semplice il cromosoma X da solo o in coppia. Come questi animali determino il sesso non è ancora chiaro, ma si parla di un altro genere ovvero il SOX9. C’è ancora molto da studiare su questo argomento.