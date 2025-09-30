Microplastiche nelle ossa umane: lo studio che lancia l’allarme

Non si tratta più solo di mare, aria o sangue: le microplastiche sono state rintracciate in profondità nelle ossa umane. Un nuovo studio dell’Università Statale di Campinas, in Brasile, pubblicato su Osteoporosis International, mette in evidenza un rischio finora sottovalutato: queste particelle minuscole, derivate dai combustibili fossili, possono raggiungere persino il midollo osseo, compromettendo il metabolismo scheletrico.

Cosa sono le microplastiche

Per microplastiche si intendono frammenti di plastica inferiori a 5 millimetri. Si formano dalla degradazione di oggetti comuni – bottiglie, imballaggi, tessuti sintetici – e ormai contaminano ogni ecosistema terrestre e marino. Gli esseri umani ne ingeriscono quantità significative ogni giorno, attraverso acqua, cibo e perfino aria.

Lo studio brasiliano e i dati più inquietanti

Secondo Rodrigo Bueno de Oliveira, medico e autore della ricerca, gli esperimenti mostrano che le microplastiche riescono a penetrare nei tessuti ossei e a raggiungere il midollo, l’area responsabile della produzione di cellule del sangue e del metabolismo osseo.

Gli effetti osservati in laboratorio e negli studi sugli animali sono preoccupanti:

riduzione della crescita ossea ,

, danno agli osteoclasti , le cellule che riparano e rimodellano l’osso,

, le cellule che riparano e rimodellano l’osso, indebolimento strutturale con maggiore fragilità,

con maggiore fragilità, infiammazione cronica e accelerazione dell’invecchiamento cellulare.

Legame con osteoporosi e fratture

L’osteoporosi è già una delle condizioni più diffuse a livello mondiale, colpisce milioni di persone e rende le ossa più fragili e soggette a fratture. L’ipotesi che le microplastiche possano essere un fattore di rischio aggiuntivo apre scenari allarmanti, soprattutto in una popolazione che invecchia e già convive con carenze di calcio e vitamina D.

Dal mare alle ossa: un percorso globale

La scoperta mette in luce un dato chiave: le microplastiche non si fermano agli organi come fegato, polmoni e cuore – dove erano già state rilevate – ma si insinuano in distretti profondi e protetti come le ossa. Questo conferma che la contaminazione da plastica non è solo ambientale ma ormai anche intima e sistemica per l’organismo umano.

Un problema di salute pubblica

Gli scienziati sottolineano che servono ulteriori ricerche cliniche sugli esseri umani, per capire l’entità reale dei danni. Tuttavia, i dati preliminari bastano già a definire il fenomeno come una nuova emergenza di salute pubblica. Se le microplastiche contribuiscono davvero a indebolire lo scheletro, le conseguenze potrebbero includere:

aumento dei casi di fratture,

maggiore incidenza di osteoporosi,

complicazioni nei processi di guarigione ossea

Cosa si può fare

Ridurre l’esposizione individuale è difficile, ma alcune misure possono aiutare:

limitare l’uso di plastica monouso ,

, preferire acqua filtrata anziché in bottiglia,

anziché in bottiglia, ridurre l’acquisto di tessuti sintetici che rilasciano microfibre,

che rilasciano microfibre, sostenere politiche di riduzione della plastica a livello industriale e legislativo.

Le microplastiche sono entrate nel nostro quotidiano al punto da colonizzare persino le ossa. Gli scienziati lanciano l’allarme: non siamo più solo spettatori dell’inquinamento, ma contenitori viventi di plastica. Capire come queste particelle influenzino la salute ossea sarà cruciale per affrontare un problema che, ancora una volta, dimostra quanto l’ambiente e il corpo umano siano strettamente connessi.

Foto di Sören Funk su Unsplash