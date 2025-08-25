Non sottovalutare i fulmini: gli errori da evitare per salvarsi la vita durante i temporali estivi

Con l’arrivo dell’estate aumentano le giornate di sole, ma anche i temporali improvvisi e violenti. Tra i fenomeni atmosferici più sottovalutati ci sono i fulmini, scariche elettriche potentissime che ogni anno provocano vittime e danni ingenti. Secondo gli esperti, la maggior parte degli incidenti avviene a causa di comportamenti scorretti o della mancata conoscenza delle giuste misure di sicurezza.

Uno degli errori più comuni è cercare riparo sotto gli alberi. Durante un temporale, la tentazione di mettersi all’asciutto è forte, ma un albero isolato rappresenta il punto più alto in un campo e diventa così un bersaglio naturale per i fulmini. Se un fulmine lo colpisce, la scarica può facilmente raggiungere le persone che si trovano sotto di esso.

Non solo pioggia: i pericoli nascosti dei fulmini e gli sbagli da evitare

Un altro errore frequente è continuare a fare attività all’aperto, come jogging, ciclismo o escursioni. Il corpo umano, in spazi aperti, può diventare il punto più alto e quindi il bersaglio della scarica elettrica. Gli esperti consigliano di interrompere immediatamente qualsiasi attività all’esterno non appena si sentono i primi tuoni, perché significa che il fulmine può già essere pericolosamente vicino.

Molti credono erroneamente che i fulmini colpiscano solo in presenza di pioggia intensa. In realtà, possono cadere anche a diversi chilometri di distanza dal centro del temporale, in una zona dove magari non piove affatto. Questo fenomeno, chiamato “fulmine a ciel sereno”, è particolarmente insidioso perché coglie le persone di sorpresa.

Anche i comportamenti in auto e in casa meritano attenzione. In auto si è relativamente al sicuro, purché si rimanga all’interno con i finestrini chiusi: la carrozzeria metallica funziona da “gabbia di Faraday” disperdendo l’energia elettrica. In casa, invece, è consigliabile non utilizzare dispositivi elettrici collegati alla corrente e non toccare impianti idrici o telefonici fissi, che possono veicolare la scarica.

I fulmini non vanno mai sottovalutati

Un errore molto diffuso è pensare che il pericolo sia terminato appena smette di piovere. In realtà, l’attività elettrica può proseguire anche dopo la fine della precipitazione. La regola d’oro da seguire è attendere almeno 30 minuti dall’ultimo tuono prima di riprendere le attività all’aperto.

Gli esperti raccomandano di pianificare con attenzione le escursioni o le giornate all’aperto, controllando sempre le previsioni meteo. In montagna o in mare, dove il rischio è ancora più elevato, è fondamentale avere vie di fuga e rifugi sicuri, evitando luoghi esposti o isolati.

In conclusione, i fulmini non vanno mai sottovalutati. Conoscere i rischi e correggere i comportamenti sbagliati può fare la differenza tra la vita e la morte. La prudenza, unita a piccole accortezze, resta l’arma più efficace per godersi l’estate senza trasformare un temporale in una tragedia.

Foto di Michał Mancewicz su Unsplash