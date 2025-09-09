Screenshot delle chat: quando è reato condividerli e cosa dice la legge

Scattare uno screenshot di una conversazione digitale è lecito: chi partecipa a una chat può registrare o salvare il contenuto senza commettere alcuna violazione. Il problema nasce quando quegli scatti vengono condivisi con terzi, soprattutto online.
Senza il consenso degli altri interlocutori, la diffusione può avere conseguenze giuridiche rilevanti, fino a configurarsi come reato.
Consenso e limiti legali
Chi dispone del consenso di tutti i partecipanti alla conversazione può diffondere liberamente lo screenshot. Nella maggior parte dei casi, però, questa autorizzazione non viene richiesta.
Gli screenshot sono spesso ammessi come prove nei processi, per dimostrare l’autenticità di una comunicazione. Fuori da un contesto giudiziario, invece, la diffusione rischia di violare la privacy degli interessati.
La tutela della corrispondenza privata
La legge italiana tutela le comunicazioni personali in tutte le forme, non solo cartacee.
Secondo l’articolo 616 del Codice penale, la violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza è punibile con la reclusione fino a un anno e una multa da 30 a 516 euro.
La norma si applica a chi si impossessa di chat, email o messaggi altrui, senza farne parte o senza averli ricevuti legittimamente.
Diffusione senza “giusta causa”
Anche chi è parte di una conversazione può commettere reato se diffonde screenshot senza una giusta causa, arrecando danno agli altri interlocutori. In questo caso, la pena può arrivare fino a tre anni di reclusione.
La giurisprudenza tende a valutare caso per caso: l’inoltro a poche persone difficilmente porta a conseguenze penali, ma la violazione della privacy resta configurabile soprattutto se emergono dati sensibili.
Cosa significa “giusta causa”
La legge ammette eccezioni alla riservatezza delle conversazioni. La giusta causa si verifica solo in situazioni specifiche, come:
- l’esercizio di un diritto (ad esempio in sede giudiziaria),
- l’adempimento di un dovere (es. richiesta delle autorità),
- in alcuni casi, il diritto di cronaca.
Quest’ultimo limite, tuttavia, è applicabile solo se il contenuto ha un rilevante interesse pubblico, viene diffuso in modo proporzionato e con tutela dei dati personali. Per le comuni conversazioni private, difficilmente può essere invocato.
Le possibili conseguenze
Chi diffonde screenshot senza consenso rischia non solo sul piano penale ma anche sul piano civile: la persona danneggiata può chiedere un risarcimento per la violazione della privacy.
Un gesto apparentemente banale, quindi, può trasformarsi in un contenzioso legale.
