Sonno e inquinamento luminoso: un problema per la salute

Dormire bene è una porzione di tempo fondamentale per mantenersi in salute, ma il sonno può essere disturbato con facilità. Temperature, rumori e ovviamente anche la luce. Quest’ultimo viene spesso sottovalutato, ma sempre più studi di stanno accumulando per quanto riguarda il danno che addormentarsi in una stanza luminosa può causare. Non si parla solo di varie luci che possono essere presenti nell’ambiente domestico, ma l’inquinamento luminoso della città dietro le tende.

I disturbi luminosi sul sonno possono interrompere un processo interno di cui non ci accorgiamo. Si parla di interrompere i normali cicli circadiani che a loro volta sono fondamentali per gestire i processi fisiologici interni. Nello specifico, un nuovo studio lega tali disturbi a possibili rischi aumentati al sistema cardiocircolatorio come generali problemi cardiaci, coronopatie, infarti, ictus e altro ancora. Uno dei meccanismi che i ricercatori sottolineano quando si parla di disturbi del sonno è l’ipercoagulabilità, ovvero una maggiore tendenza del sangue a coagularsi.

La facilità con cui viene disturbato il sonno

Ci sono fatti fattori in grado di riuscire a disturbo il sonno e nella ricerca che ha interessato quasi 90.000 adulti ne è stato tenuto conto, ma lo studio, per essere bilanciato, ha preso in considerazione anche tutti gli altri rischi che possono aumentare problemi cardiaci come fumo, alcol, diete sbilanciate, attività fisica e un macro-aspetto spesso ignorato, lo stato socioeconomico.

Le parole dei ricercatori: “La relazione tra la luce notturna e il rischio di insufficienza cardiaca e coronaropatia era più forte per le donne, e la relazione tra la luce notturna e il rischio di insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale era più forte per i soggetti più giovani in questa coorte. Evitare la luce di notte può essere una strategia utile per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.”