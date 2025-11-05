Scoperti tre pianeti con doppi tramonti nel sistema TOI-2267

Luke Skywalker ne sarebbe rimasto incantato. A circa 190 anni luce dalla Terra, gli astronomi hanno scoperto un sistema binario in cui tre pianeti simili alla Terra orbitano attorno a due stelle. Il sistema, chiamato TOI-2267, è stato individuato grazie ai dati della missione TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della NASA e rappresenta una scoperta senza precedenti: è il primo sistema binario conosciuto in cui i pianeti transitano attorno a entrambe le stelle.

L’immagine che ne deriva è quasi poetica: pianeti lontani, che vedono due soli tramontare all’orizzonte, come nella celebre scena di Star Wars: Una nuova speranza. Ma al di là del fascino cinematografico, la scoperta porta con sé implicazioni scientifiche di grande rilievo per l’astrofisica moderna.

Un sistema binario “compatto” e misterioso

Il cuore di TOI-2267 è formato da due stelle molto vicine tra loro, un cosiddetto sistema binario compatto. In teoria, la vicinanza delle due stelle dovrebbe rendere difficile la formazione di pianeti stabili: le forze gravitazionali intense e le interferenze orbitali dovrebbero spezzare qualunque disco di gas e polveri prima che si formino corpi solidi.

Eppure, contro ogni previsione, gli astronomi hanno individuato tre pianeti rocciosi in orbita attorno a questo sistema. Due di essi ruotano intorno alla stessa stella, mentre il terzo orbita attorno alla compagna. È una configurazione mai osservata prima, che apre nuove domande su come e dove possano nascere pianeti abitabili.

«La nostra scoperta infrange diversi record», spiega Francisco J. Pozuelos, ricercatore presso l’Istituto di Astrofisica dell’Andalusia. «TOI-2267 è la coppia di stelle con pianeti più compatta e fredda conosciuta, e la prima in cui osserviamo transiti attorno a entrambe le componenti».

Un laboratorio naturale per l’astrofisica

Il sistema TOI-2267 rappresenta per gli scienziati un laboratorio naturale per studiare la formazione planetaria in ambienti estremi. La presenza di pianeti in orbite stabili, nonostante la vicinanza delle stelle, mette in discussione i modelli tradizionali, che prevedevano che i dischi protoplanetari si disperdessero rapidamente in queste condizioni.

Secondo Sebastián Zúñiga-Fernández, ricercatore dell’Università di Liegi e autore principale dello studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics, «questa scoperta suggerisce che la natura trova sempre un modo per creare equilibrio. Anche in ambienti che sembrano ostili, la formazione planetaria può procedere in modo sorprendentemente efficiente».

Gli studiosi ipotizzano che i pianeti di TOI-2267 si siano formati più lontano dalle stelle, per poi migrare verso orbite più interne una volta stabilizzatisi. È un meccanismo complesso, ma coerente con altre osservazioni recenti su sistemi simili.

Il fascino di un doppio tramonto

Al di là dell’interesse scientifico, TOI-2267 accende anche l’immaginazione. I suoi pianeti, in teoria, potrebbero assistere quotidianamente a due tramonti, uno per ciascuna stella del sistema binario. Uno spettacolo naturale che ricorda la scena iconica di Tatooine, il pianeta natale di Luke Skywalker, dove due soli illuminano un deserto infinito.

Naturalmente, nessuno può ancora sapere che tipo di paesaggio dominerebbe questi mondi lontani. Tuttavia, il concetto stesso di un cielo con due fonti di luce solleva domande poetiche e scientifiche insieme: come cambierebbe la percezione del tempo, della temperatura o delle stagioni in un pianeta simile?

Verso nuove scoperte con il telescopio James Webb

Gli astronomi non hanno intenzione di fermarsi qui. Dopo la scoperta effettuata da TESS, il sistema TOI-2267 sarà oggetto di osservazioni più approfondite con strumenti avanzati, tra cui il telescopio spaziale James Webb (JWST).

Grazie alla sensibilità infrarossa del Webb, sarà possibile analizzare l’atmosfera dei pianeti, studiarne la composizione chimica e, forse, rilevare tracce di vapore acqueo o di elementi compatibili con la vita. Anche se la probabilità che questi mondi siano abitabili è bassa, il loro valore scientifico è inestimabile: ogni dato raccolto aiuta a comprendere come si organizzano i sistemi planetari nell’universo.

L’universo come frontiera della meraviglia

La scoperta di TOI-2267 è un promemoria di quanto l’universo riesca ancora a sorprenderci. Ogni nuova osservazione mette in discussione ciò che pensiamo di sapere, invitandoci a riconsiderare le leggi della natura.

Tre pianeti, due stelle e un doppio tramonto: non serve un film di fantascienza per ricordarci che il cosmo, con la sua imprevedibile bellezza, è ancora il più grande narratore di tutti.

Foto di Enrique da Pixabay