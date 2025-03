Recensione Netatmo Videocamera Interna Advance: una IP camera di qualità superiore

Netatmo è un marchio rinomato per i suoi dispositivi destinati a rendere le abitazioni più intelligenti, come rilevatori di fumo, serrature smart, stazioni meteo e molti altri. Per arricchire ulteriormente la sua offerta, propone anche telecamere smart, sia per esterni che per interni. In questa recensione, esploreremo la Netatmo Videocamera Interna Advance, una videocamera progettata specificamente per gli ambienti interni. Si integra perfettamente nell’ecosistema Netatmo e si distingue per la qualità costruttiva e le prestazioni superiori rispetto ad altri prodotti simili. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Design e Estetica

La confezione della Netatmo Videocamera Interna Advance rispecchia lo stile minimalista che caratterizza tutti i prodotti dell’azienda. Al suo interno troverete la videocamera, una microSD da 8GB (già preinstallata), un alimentatore a spina, una presa di corrente, due viti e due tasselli per il montaggio a muro, adesivi di sicurezza e la manualistica. Il design è elegante, sobrio e disponibile in due colorazioni (bianco o nero), con un chassis in metallo che presenta una finitura superficiale che potrebbe, però, staccarsi nel tempo, come è accaduto nel nostro caso in una piccola parte della superficie.

La videocamera è composta da due parti principali: una base circolare con supporto e il corpo centrale, che contiene il sensore e i componenti interni. La base è solida, pesante e garantisce una buona stabilità. Il supporto regolabile permette di orientare la videocamera in diverse angolazioni, offrendo così grande versatilità. La rotazione avviene manualmente, ma le posizioni che si possono ottenere sono comunque stabili.

Hardware, Specifiche e App

La Netatmo Videocamera Interna Advance è dotata di un sensore video da 4 megapixel, con risoluzione massima 2K (1440p), supporto HDR e zoom 16X. A differenza di molti dispositivi concorrenti, non è necessario sottoscrivere un abbonamento per registrare i video. La videocamera include uno slot per microSD (fino a 32 GB) e viene fornita con una microSD da 8 GB preinstallata. Questo rappresenta un grande vantaggio, in quanto elimina i costi aggiuntivi per la registrazione. Inoltre, gli aggiornamenti del software sono gratuiti.

Sul corpo della videocamera si trovano anche un microfono e un altoparlante che offrono una qualità superiore rispetto ad altri dispositivi testati. Le voci sono chiare e nitide, senza distorsioni, e il volume massimo è piuttosto elevato.

La risoluzione 2K è ottima, con immagini dettagliate e colori fedeli alla scena. La modalità notturna è attivata dai LED IR attorno al sensore, garantendo buone prestazioni fino a circa 10 metri di distanza. Lo zoom 16X entra in gioco quando la videocamera rileva automaticamente un volto, un animale o un oggetto, inviando una notifica all’app con l’istantanea dell’evento. Inoltre, la modalità Privacy consente di oscurare fisicamente il sensore tramite un copriobiettivo metallico, con un semplice pulsante.

Il cuore del sistema è l’app Netatmo Home + Security, che permette di gestire tutte le videocamere Netatmo e gli altri dispositivi di sicurezza. L’interfaccia è semplice, intuitiva e alla portata di tutti.

Dopo aver effettuato il pairing, l’app mostrerà tutti i dispositivi collegati. Potrete visualizzare il feed in tempo reale, effettuare lo zoom, attivare il microfono per comunicare con chi si trova nell’area monitorata o ascoltare l’audio ambientale. Le impostazioni sono basilari: è possibile attivare o disattivare l’HDR, nascondere il LED di stato (visibile sulla parte anteriore della videocamera) e regolare l’inquadratura.

L’app invierà notifiche tempestive sullo smartphone quando verranno rilevati eventi, come il riconoscimento di un volto, un pacco o un animale. Entro pochi secondi dalla rilevazione, riceverete una notifica dettagliata con l’evento. Premendo sulla notifica, potrete visualizzare un breve filmato che mostra l’evento in dettaglio. È anche possibile assegnare un nome ai volti riconosciuti dalla videocamera, in modo che non vengano più inviate notifiche quando verranno riconosciuti.

Conclusioni

La Netatmo Videocamera Interna Advance è una videocamera di alta qualità, che si distingue per il design elegante, i materiali resistenti e le prestazioni video superiori. L’integrazione con l’ecosistema Netatmo è un vantaggio significativo, soprattutto per chi possiede già altri dispositivi del brand. Se siete alla ricerca di una videocamera premium per la sicurezza della vostra casa, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente, particolarmente se avete già altri dispositivi Netatmo.

Il prezzo di vendita è di circa 249 euro su Amazon, un valore elevato ma giustificato dalla qualità complessiva del prodotto. Per un sistema di sicurezza ancora più completo, vi consigliamo di considerare l’acquisto della Sirena Interna Intelligente (circa 79 euro), che può essere combinata con la videocamera per una protezione ottimale contro gli intrusi.