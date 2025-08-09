Abbiamo bloccato il tuo account: attenzione all’e-mail truffa

Avete ricevuto un’e-mail in cui vi viene comunicato che il vostro account iCloud è stato bloccato per un pagamento non andato a buon fine? Non allarmatevi e non agite senza pensare. Quello che potrebbe sembrare un avviso ufficiale altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Andiamo a scoprire come difendersi al meglio.

Il tranello di cui parliamo oggi non è una novità nel mondo delle truffe. Sono diversi anni che girano e-mail truffa di questo tipo. Riconoscerlo in tempo è fondamentale per evitare di passare un brutto quarto d’ora.

Truffa dell’account iCloud bloccato: come difendersi

Come già detto, la truffa si sta diffondendo principalmente via e-mail. L’oggetto può variare, ma solitamente è qualcosa del tipo: “Abbiamo bloccato il tuo account!“. All’interno, invece, è possibile leggere il seguente messaggio: “Problema di pagamento Gentile cliente, Al fine di evitate qualsiasi interruzione del servizio, si prega di aggiornare cambia il tuo metodo di pagamento o aggiungi fondi. Aggiorna il tuo metodo di pagamento Sinceramente,, Per assistenza con abbonamenti e acquisti, consultare il Supporto“. Ovviamente non manca il link allegato che rimanda al sito truffa dove dover inserire i propri dati, compresi quelli della carta di credito. Inserirli significa consegnarli nelle mani dei malintenzionati che li utilizzeranno prontamente a scopi illeciti.

Riconoscere il tranello è molto semplice. Basta infatti dare un occhio al testo del messaggio, scritto in un italiano molto approssimativo, e all’indirizzo e-mail del mittente per rendersi subito conto che c’è qualcosa che non va. Se avete ricevuto un’e-mail come quella appena citata, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.