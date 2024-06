Controlla i dettagli del tuo pacco: attenzione alla truffa SMS

In questi giorni, diversi utenti stanno ricevendo uno strano messaggio da parte del noto corriere Bartolini. In questo, viene comunicato che è necessario rivedere alcuni dettagli riguardo la consegna di un pacco. Per quanto l’SMS possa sembrare reale, non cliccate su nessun link! Si tratta, ancora una volta, di un tentativo di truffa.

Bartolini, così come anche gli altri noti corrieri che operano sul suolo italiano, vengono spesso sfruttati dai malintenzionati del web per mettere in scena truffe ruba solda. Complice il sempre più crescente numero di persone che compra online, cadere nel tranello risulta essere molto facile. Scopriamo insieme come difendersi.

Truffa del pacco Bartolini: ecco come difendersi

Come già anticipato, la truffa si sta diffondendo principalmente via SMS. Il messaggio arriva da un contatto che si autoproclama “Bartolini” e al suo interno si può leggere: “Bartolini Sig. *nome e cognome* Controlla i dettagli del tuo pacco qui: *Link malevolo*. Grazie per averci scelto“. Ovviamente, non manca il link che rimanda ad un falso sito del corriere dove viene comunicato che è necessario riprogrammare la consegna di un pacco. Per poterlo fare, però, è richiesto un pagamento di 2 euro. Non c’è bisogno di dire che il tutto è una trovata dei malintenzionati per farsi fornire i dati della carta di credito.

Bartolini ha più volte messo in guardia i suoi clienti in merito a truffe di questo tipo. Bisogna ricordare che il corriere non richiede mai i dati della carta di credito per riprogrammare una consegna. Inoltre, il messaggio SMS arriva da un numero che non è in nessun modo affiliato all’azienda. Se lo ricevete, quindi, il consiglio è quello di non interagirci e cestinarlo il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.