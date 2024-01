Torna la truffa della carta viaggio Trenitalia: come difendersi

Stavate navigando sul web quando vi si siete ritrovati davanti un annuncio che promette la vincita di una carta regalo Trenitalia per viaggiare gratis un anno? Per quanto possa sembrare tutto un grosso colpo di fortuna, non cliccate su nessun link. Quella che avete davanti altro non è che una truffa con i fiocchi.

Non è la prima volta che questo tipo di truffa circola online. Già nei mesi scorsi erano stati segnalati diversi casi di tranelli simili diffusi via e-mail e sui social. Questa volta, pare che il finto concorso a premi si stia diffondendo principalmente online, tramite annunci pubblicitari. Ecco come riconoscerlo a difendersi.

Truffa della carta viaggio Trenitalia: come difendersi

Il meccanismo utilizzato dai malintenzionati del web è sempre lo stesso. Un annuncio mostra la possibilità di vincere un premio molto succulento, in questo caso una carta regalo Trenitalia per viaggiare gratis un anno, e incita la vittima a cliccare subito sui vari link per provare a riscattare il premio. Dopo una serie di domande banali, il sistema comunica la vincita e richiede l’inserimento dei dati personali, compresi quelli della carta di credito, per ricevere il premio. Inserendo i dati non si riceve nessun premio anzi, questi vengono rubati e usati a scopi illeciti.

Non esiste nessuna iniziativa Trenitalia ufficiale che prevede la vincita di carte regalo per viaggiare un anno a costo zero. Qualsiasi annuncio che promuove qualcosa del genere è, quindi, da considerarsi malevolo. Le uniche comunicazioni affidabili in merito al mondo Trenitalia sono quelle annunciate dalla casa stessa tramite i suoi canali ufficiali. Se vi siete imbattuti nell’annuncio citato sopra, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.