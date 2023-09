L’app ufficiale di WhatsApp arriva finalmente su iPad

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, WhatsApp ha deciso di lanciare un’app ufficiale dedicata ai tablet Apple! Finalmente, è possibile rispondere ai messaggi, fare videochiamate e usufruire di tutti gli altri servizi di WhatsApp direttamente dal proprio iPad. In che modo? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A dare notizia dell’arrivo di un app ufficiale di WhatsApp per iPad è stato, come al solito, il noto WABetaInfo. Questo ha comunicato che l’app è attualmente disponibile esclusivamente per i beta tester che sono in possesso della beta dell’app per iPhone. Quando arriverà la versione aperta al pubblico?

WhatsApp: come funziona l’app ufficiale per iPad

Ebbene sì, non è uno scherzo, è finalmente possibile utilizzare WhatsApp senza dover necessariamente avere l’iPhone a portata di mano. Tutto ciò che bisogna fare è scaricare la beta dell’app per iPad (attualmente disponibile solo tramite TestFlight). Una volta fatto ciò, è possibile procedere con l’attivazione dell’account seguendo questa procedura:

Aprire l’app WhatsApp sul proprio iPhone;

Fare tap sull’icona “Impostazioni” presente nella parte bassa del display;

Selezionare la voce “Dispositivi collegati”;

Fare tap su “Collega un dispositivo”;

Scannerizzare il codice QR con il proprio iPad per collegarlo all’account.

Completati tutti i passaggi, è possibile utilizzare l’app allo stesso modo di come la si utilizza su iPhone. Ricordiamo, ovviamente, che il tutto è coperto da crittografia end-to-end.

Come già accennato, la novità è stata appena lanciata in esclusiva per i beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo veder arrivare una versione aperta al pubblico a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.