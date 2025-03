WhatsApp: arriva la musica di Spotify negli aggiornamenti di stato

WhatsApp continua ad aggiungere novità riguardanti gli aggiornamenti di stato. Dopo aver avviato i test per la versione Android, anche su quella iOS arriva la possibilità di condividere la musica di Spotify negli stati! Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp si sta dando molto da fare per riportare l’attenzione sugli aggiornamenti di stato. Nelle scorse settimane, Meta ha portato in campo una serie di funzioni molto interessanti. La possibilità di condividere la musica da Spotify altro non è che la ciliegina sulla torta.

WhatsApp: come condividere musica da Spotify negli aggiornamenti di stato

A parlare della novità in arrivo negli aggiornamenti di stato è stato, in queste ore, il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che la possibilità di condividere la musica da Spotify arriverà sia su dispositivi Android che iOS. Attualmente, però, la funzione non risulta essere ancora disponibile al pubblico. Quando verrà rilasciata, nella sezione “condividi” all’interno di Spotify comparirà l’icona “Stato” che con un semplice tap permetterà di condividere la canzone che si sta ascoltando. D’altro canto, chi visualizzerà lo stato avrà la possibilità di riprodurre la canzone su Spotify semplicemente toccando l’icona del brano.

La novità è in fase di sviluppo. Ciò significa che neanche i beta tester hanno la possibilità di provare la funzione. Se tutto andrà per il verso giusto, questa arriverà per tutti nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.