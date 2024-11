WhatsApp: arriva la possibilità di creare e condividere pacchetti di sticker

Dopo aver introdotto la possibilità di creare gli sticker direttamente all’interno dell’app, WhatsApp vuole migliorarne l’utilizzo lanciando la possibilità di organizzarli in pacchetti e di condividerli con gli altri! Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Sono sempre di più coloro che preferiscono utilizzare gli sticker all’interno delle loro conversazioni WhatsApp. Meta ne è consapevole e, a ragione di ciò, ha deciso non solo di dare la possibilità agli utenti di crearli direttamente all’interno dell’app di messaggistica, ma anche di renderli più facili da utilizzare. Ecco cosa sta per arrivare.

WhatsApp: come creare pacchetti di sticker e condividerli

A dare le prime informazioni in merito alla novità in arrivo è stato il noto WABetaInfo. Questo, ha scovato tracce della funzione all’interno dell’ultima beta dell’app per dispositivi Android. Come funzionerà? Basteranno un paio di tap all’interno della schermata degli sticker per creare pacchetti personalizzati. In questo modo, anche in presenza di un numero elevato di sticker salvati, trovare quello giusto sarà un gioco da ragazzi. I benefici non si fermano qui. I pacchetti, infatti, potranno anche essere velocemente condivisi all’interno delle chat! Era ora che Meta implementasse una funzione di questo tipo.

Purtroppo, la novità risulta essere attualmente ancora in fase di sviluppo. Neanche coloro che hanno scaricato l’ultima beta per Android possono provarla. Se i test andranno per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare al grande pubblico nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.