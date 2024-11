Orionidi 2024: Pioggia di Meteoriti della Cometa di Halley tra il 25 e il 26 Ottobre

Ogni anno, gli appassionati di astronomia attendono con impazienza la pioggia di meteoriti delle Orionidi, uno spettacolo naturale legato alla famosa cometa di Halley. Quest’anno, l’evento raggiungerà il suo massimo splendore nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2024. La pioggia di meteore sarà visibile senza l’interferenza della luna, rendendo il cielo notturno più scuro e perfetto per godersi il fenomeno.

Le Orionidi sono attive tra il 2 ottobre e il 7 novembre, ma la fase di massima attività è prevista proprio per queste date di fine ottobre. Questo sciame meteorico deriva dai frammenti della cometa di Halley, una delle comete più conosciute, con un’orbita intorno al Sole che dura circa 76 anni. Ogni volta che la Terra attraversa l’orbita di Halley, i piccoli detriti della cometa si scontrano con l’atmosfera terrestre, creando scie luminose note come stelle cadenti.

Durante il picco, si potranno osservare fino a 70 meteore all’ora, viaggiando a una velocità impressionante di 66 chilometri al secondo. Gli esperti consigliano di posizionarsi in luoghi lontani dalle luci della città, con un’ampia visuale del cielo, per aumentare le possibilità di vedere questo straordinario spettacolo. Non sono necessari strumenti particolari per l’osservazione; basta avere un po’ di pazienza e lasciare che gli occhi si abituino al buio per circa 20-30 minuti.

Con le temperature autunnali che iniziano a calare, è consigliabile vestirsi adeguatamente per stare all’aperto durante la notte. Se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, le Orionidi offriranno uno spettacolo unico, una vera e propria “danza” di meteore nel cielo.

Approfitta di questa occasione per assistere a uno degli eventi astronomici più affascinanti dell’anno e ammirare le stelle cadenti originate dalla leggendaria cometa di Halley.

