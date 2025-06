WhatsApp: in arrivo i PIN per gli username

Interessanti novità stanno per arrivare su WhatsApp. Pare che insieme alla possibilità di impostare un username e contattare gli utenti utilizzando questo, Meta voglia introdurre anche dei PIN per evitare di ricevere messaggi indesiderati. Scopriamo insieme di che si tratta.

L’arrivo degli username su WhatsApp, esattamente come su Telegram, permetterà a chiunque di contattarci senza che questo sia a conoscenza del nostro numero di telefono (semplicemente immettendo l’username nella barra di ricerca). I PIN avranno lo scopo di limitare i messaggi indesiderati per coloro che impostano un username. Ecco come.

WhatsApp: come funzioneranno i PIN per gli username

A dare tutte le informazioni in merito alle novità in arrivo è stato, in queste ore, il noto WABetaInfo. Questo ha scovato la presenza dei PIN correlati agli username all’interno dell’ultima beta dell’app WhatsApp per Android. Quando un utente deciderà di impostare il suo username, il servizio di messaggistica consiglierà automaticamente di impostare un PIN. I PIN aggiungono un ulteriore livello di privacy alle conversazioni. Una volta impostato, chi intende contattarvi tramite l’username avrà bisogno di immettere anche il codice per far partire la conversazione.

Sia gli username che i codici PIN associati ad essi sono funzioni attualmente in fase di sviluppo. Attualmente nessuno, neanche i beta tester, possono provarle in anteprima. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederle arrivare per tutti a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.