WhatsApp porta in campo le emoji animate

WhatsApp continua a sfornare novità volte a rendere l’esperienza utente più dinamica. Rilasciate per un numero ristretto di tester, una serie di emoji animate da poter utilizzare all’interno delle chat. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla funzione.

Dopo l’introduzione del supporto agli sticker Lottie in alta risoluzione, WhatsApp ha deciso che è finalmente il momento di migliorare, e rendere più divertenti, le emoji. Arriva in campo il supporto alle emoji Lottie animate. Come funzionano?

WhatsApp: le nuove emoji animate ravvivano le chat

A dare le prime informazioni in merito alla novità è stato il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che la funzione risulta essere attualmente utilizzabile da una cerchia ristretta di tester che hanno scaricato l’ultima beta dell’app WhatsApp per dispositivi Androidi. Grazie alla funzione, alcune delle emoji più utilizzate dalla maggior parte degli utenti si animano quando inviate all’interno delle chat. L’animazione è continua e rende le emoji più grandi rispetto a quando inviate statiche. Al momento, solo un piccolo numero di emoji hanno il supporto alla funzione, tuttavia, WhatsApp prevede di estendere il supporto progressivamente. Lo scopo della novità è quello di rendere più divertenti le chat. Quale sarà il riscontro degli utenti?

Come già accennato, la funzione risulta essere attualmente in fase di test. Al momento, i beta tester sono gli unici che hanno la possibilità di provarla. Se tutto andrà per il verso giusto, però, dovremmo vederla arrivare per tutti a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.