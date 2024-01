WhatsApp: una nuova ed utile funzione di condivisione file è in arrivo

WhatsApp sempre pronto a portare in campo novità interessanti. Nell’ultima beta dell’app per dispositivi Android sono state scovate tracce di una nuova modalità di condivisione dei file. A quanto pare, il servizio proporrà un metodo di trasferimento contenuti esclusivo per coloro che sono a distanza ravvicinata. Di che si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme.

Dopo aver fatto passi a gigante nel campo della condivisione dei file, WhatsApp decide di non fermarsi e di portare in campo dell’altro. Grazie alla nuova funzione in arrivo, basterà essere vicini a qualcuno e fare un paio di tap per trasferirgli velocemente qualsiasi contenuto! Ecco tutti i dettagli.

WhatsApp: come funziona la nuova modalità di condivisione file

Il primo a dare informazioni in merito alla novità in arrivo è stato il noto WABetaInfo. A quanto pare, verrà presto introdotta una nuova sezione all’interno dell’app dove sarà possibile accedere ogni qual volta che si vuole inviare un qualsiasi file a qualcuno nelle vicinanze. Per far funzionare il trasferimento, sia chi invia il file sia chi lo riceve deve essere all’interno della sezione. Individuato il nome del contatto nella lista, basterà scuotere il dispositivo per avviare il trasferimento. L’intero processo, ovviamente, sarà coperto da crittografia end-to-end. La funzione si rivelerà particolarmente utile per condividere file con contatti che non si hanno in rubrica. Per utilizzarla, infatti, non sarà necessario scambiarsi il numero di telefono!

La novità è attualmente in fase di sviluppo. Al momento, neanche i beta tester hanno la possibilità di provarla. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare al pubblico nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.