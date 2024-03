WhatsApp: nuova interfaccia grafica e nuovi colori in arrivo

WhatsApp continua i lavori per rendere il suo servizio di messaggistica più moderno dal punto di vista estetico e funzionale. Già qualche settimana fa, vi avevamo accennato di alcune interessanti novità su cui la casa stava lavorando, una tra queste, la possibilità di scegliere il colore del tema all’interno dell’app. Poche ore fa, ulteriori informazioni sono trapelate grazie ad una nuova beta. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come al solito, i codici delle beta di WhatsApp sono un ottima fonte per capire quello su cui l’azienda sta lavorando. In futuro, non solo l’app apparirà molto più interessante dal punto di vista estetico, ma anche più intuitiva da utilizzare. Andiamo a scoprire perché.

WhatsApp: nuova interfaccia a più opzioni in arrivo

A dare le informazioni in merito alle novità in arrivo su WhatsApp è stato il noto WABetaInfo. Questo ha comunicato che una piccola parte dei tester che hanno scaricato l’ultima beta per dispositivi Android si sono visti comparire una serie di nuovi tasti nei menù interni all’app. Lo scopo di questi, a quanto pare, è quello di rendere più facilmente visibili ed utilizzabili, tutte le numerose funzioni ormai presenti su WhatsApp. Al momento, nella beta non sono ancora stati implementati i miglioramenti estetici in programma dalla casa. Per quelli, bisognerà attendere ancora un po’.

Come abbiamo già accennato, nei prossimi mesi, Meta intende rinnovare completamente l’app WhatsApp su tutte le piattaforme e, allo stesso tempo, renderla più funzionale che mai. Se qualche piccolo assaggio sarà già disponibile a breve per tutti, come ad esempio i nuovi tasti, per altri (colori, ecc.) bisognerà attendere ancora un po’. Ovviamente, vi terremo aggiornati non appena tutto sarà disponibile.