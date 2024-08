WhatsApp: personalizzare il tema delle chat sarà presto possibile

WhatsApp vuole offrire ai suoi utenti più possibilità per rendere la sua app più affine ai gusti di ognuno. Già da qualche tempo, questa ha iniziato a sviluppare su iOS una funzione che permetterà agli utenti di scegliere il tema base delle chat, cambiando colore alle bolle e allo sfondo. Oggi, grazie ad una nuova beta, si è scoperto che la novità è in lavorazione anche per dispositivi Android. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Il servizio di messaggistica di Meta è sempre stato criticato per le pochissime possibilità di personalizzazione offerte rispetto a competitor come Telegram. Negli ultimi tempi, la casa sta facendo di tutto per accorciare le distanze. Il lavoro che sta facendo sta iniziando a dare i primi frutti. Saranno apprezzati?

WhatsApp: come funziona la personalizzazione del tema

A dare le ultime informazioni in merito alla funzione in arrivo è stato il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che anche su Android è attualmente in fase di sviluppo una nuova sezione che avrà lo scopo di far decidere agli utenti quale tema di base impostare per le varie chat. Come già accennato sarà possibile modificare il colore delle bolle e scegliere lo sfondo. Da quanto comunicato, i temi disponibili al momento del lancio saranno almeno 10. Pronti per scoprirli?

La novità è attualmente in fase di sviluppo sia su iOS che Android. Al momento nessuno, neanche i beta tester, hanno la possibilità di provarla. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare in campo, per tutti, a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.