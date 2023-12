Apple Vision Pro sta per arrivare sugli scaffali, ma non in Italia

Il tanto atteso visore AR/VR di Apple, Vision Pro, sta per arrivare sugli scaffali. Quando Apple lo ha presentato al mondo qualche mese fa, l’unica cosa che si è lasciata sfuggire in merito al lancio sul mercato è stata che sarebbe arrivato all’inizio del 2024. Oggi, grazie a diverse fonti, si hanno informazioni più accurate. Scopriamole insieme.

A parlare del lancio di Vision Pro è stato, in queste ore, il noto analista Ming-Chi Kuo. Questo ha dichiarato che Apple darà il via alle spedizioni di massa dei visori già a partire dalla prossima settimana. L’arrivo sugli scaffali, dice l’analista, dovrebbe avvenire subito dopo. Purtroppo, però, gli italiani dovranno aspettare.

Apple Vision Pro: lancio tra fine gennaio e inizio febbraio

Kuo ne è certo, il visore Apple arriverà sugli scaffali tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Al lancio le scorte saranno molto limitate. Nel corso dell’intero 2024, il numero totale di unità spedite saranno circa 500.000. Tra i paesi in cui Vision Pro sarà disponibile ad inizio 2024, però, non risulta l’Italia. Al momento non ci sono informazioni precise in merito al suo possibile arrivo nel nostro paese. È probabile, però, che possa volerci più di un anno.

Vision Pro sarà venduto esclusivamente negli Apple Store al costo di 3500 dollari. Molto probabilmente, bisognerà mettersi in lista d’attesa per poter mettere le mani sul gioiellino. Ricordiamo, inoltre, che l’azienda ha pensato al primo Vision Pro come un prodotto di nicchia, ma già è al lavoro su una versione più accessibile a tutti. Quali saranno i pareri dei primi acquirenti? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com