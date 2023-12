Pacco Poste Italiane in giacenza: torna la truffa e-mail

Avete fatto acquisti online nel periodo di Natale e ancora dovete riceverli? Fate molto attenzione ai tentativi di truffa via e-mail. In questi giorni, diversi utenti stanno ricevendo e-mail da Poste Italiane in merito a presunti pacchi in giacenza. Bisogna stare molto attenti in quanto tali messaggi non arrivano davvero da Poste Italiane, ma da malintenzionati del web.

Le truffe dei pacchi in giacenza sono molto frequenti sul web, soprattutto in periodi come quello Natalizio in cui molte persone fanno acquisti online. Lo scopo dei malintenzionati è quello di rubare i dati della carta di credito delle vittime. Ecco come funziona il tutto.

Truffa del pacco in giacenza Poste Italiane: ecco come riconoscerla

Come già detto, la truffa si sta diffondendo principalmente via e-mail. L’oggetto è solitamente “Spedizione in sospeso“. All’interno del messaggio, si può leggere: “Non possiamo consegnare il tuo pacco. Tentativo di consegna fallito Hai (1) pacco in attesa di consegna. Usa il tuo codice per tracciarlo e riceverlo. Riprogramma la tua consegna ora. Buona giornata! Poste Italiane-service“. Nell’e-mail è anche presente un link che rimanda ad un falso sito Poste Italiane dove il sistema richiede alla vittima l’inserimento di una serie di dati personali. Inserendo i dati, quelli della carta di credito compresi, non si riceverà nessun pacco, ma verranno usati per prelevare soldi dal conto.

Riconoscere il tranello è molto semplice. Innanzitutto, il messaggio contenuto nell’e-mail è scritto in un italiano approssimativo. Oltre a ciò, l’indirizzo di posta elettronica da cui arriva non ha nulla a che vedere con Poste Italiane. Quest’ultima invia comunicazioni esclusivamente tramite i suoi indirizzi ufficiali e sempre scritte in un Italiano perfetto. Se avete ricevuto l’e-mail truffa, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.