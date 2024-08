Cosa aspettarsi dagli iPad in arrivo questo autunno

Nonostante Apple abbia già lanciato alcuni nuovi iPad quest’anno, leaker e analisti sono convinti che lancerà altri modelli entro la fine dell’anno. Questo autunno, in particolare, dovrebbero arrivare in campo le nuove generazioni di iPad base e iPad mini. Cosa porteranno in campo? Ecco tutto quello che sappiamo al momento.

Non sarebbe la prima volta che la mela morsicata decide di lanciare nuovi modelli del suo tablet in autunno. La cosa più probabile è che questa decida di lanciare i dispositivi insieme ai nuovi iPhone durante l’evento di presentazione di settembre. Un’altra possibilità, invece, è che dedichi un evento apposito nel mese di ottobre (meno probabile).

iPad di undicesima generazione e mini di settima generazione: le novità in arrivo

Apple non aggiorna il suo tablet base dalla fine del 2022. Ricordiamo che la decima generazione ha portato in campo, dopo anni di monotonia, un design rinnovato e una marea di colorazioni. L’undicesima generazione manterrà lo stesso design, ma probabilmente porterà in campo nuove colorazioni. Stando alle caratteristiche tecniche, la novità più consistente sarà un nuovo chip. Si presume, infatti, che si passerà dall’A14 all’A16/A17. Per quanto riguarda l’iPad mini, questo non viene aggiornato da fine 2021, quindi ci si aspetta che porti in campo novità più consistenti. Si parla infatti di piccole migliorie estetiche e alla fotocamera, oltre alla risoluzione del famoso “Jelly scrolling”. Anche qui, ovviamente, ci sarà un aggiornamento del chip (probabilmente l’A18) e un upgrade della memoria interna base (128 GB).

Entrambi i nuovi dispositivi, come già detto, verranno presentati tra settembre ed ottobre e verranno lanciati sul mercato subito dopo la loro presentazione. I prezzi dovrebbero rimanere in linea con quelli delle generazioni precedenti. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com