iOS 18 e iPadOS 18: ecco quali sono i dispositivi supportati

Apple ha finalmente annunciato i suoi aggiornamenti software più attesi dell’anno, iOS 18 e iPadOS 18. Le novità in arrivo su iPhone e iPad sono davvero una marea, da più personalizzazione, alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Non innamorarsi sarà davvero impossibile! Sappiamo tutti molto bene che Apple è famosa per essere una delle case che fornisce un’incredibile longevità ai suoi prodotti per quanto riguarda il supporto software. La domanda, quindi, sorge spontanea: quali saranno gli iPhone e gli iPad che supporteranno l’aggiornamento? Andiamo a scoprirlo insieme!

Nonostante siano appena stati annunciati e le prime beta siano state già rilasciate, gli aggiornamenti software arriveranno ufficialmente, nella loro versione definitiva, il prossimo autunno. Come sempre, per questioni di bug, non è consigliato scaricare le beta sui proprio dispositivi primari, ma solo su quelli che si utilizzano occasionalmente. Detto ciò, ecco la lista dei device supportati.

iOS 18 e iPadOS 18: i dispositivi supportati

Per quanto riguarda iOS 18, Apple ha deciso di non far fuori nessun iPhone! Tutti gli stessi che attualmente supportano iOS 17, supporteranno anche il nuovo:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X S

iPhone X S Max

iPhone X R

iPhone SE di seconda e successivi.

Per quanto riguarda iPadOS 18, invece, ci sono delle “vittime”. I dispositivi supportati saranno:

iPad Pro (M4);

iPad Pro 12.9 di terza generazione e successivi;

iPad Pro 11 di prima generazione e successivi;

iPad Air (M2);

iPad Air di terza generazione e successivi;

iPad di settima generazione e successivi;

iPad mini di quinta generazione e successivi.

