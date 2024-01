iPad Pro in arrivo ad aprile: avviata la produzione dei pannelli OLED

Stando a quanto riportato da The Elec, Apple avrebbe finalmente avviato la produzione dei pannelli OLED per i suoi nuovi iPad Pro. In particolare, l’azienda ha incaricato LG di occuparsi dei pannelli da 13 pollici e Samsung di occuparsi di quelli da 11 pollici. Manca poco al lancio dei dispositivi sul mercato. Ecco tutti i dettagli.

Ebbene sì, li abbiamo attesi per oltre un anno, il momento è quasi arrivato. Due nuovi modelli di iPad Pro verranno lanciati a breve. Non molto tempo fa, l’analista Ming-Chi Kuo aveva ipotizzato un lancio nel secondo trimestre 2024. Stando alle conferme arrivate in queste ore sulla produzione dei display, sembra proprio che il debutto ricadrà in quel periodo. Ecco cosa avranno di speciale i nuovi modelli

iPad Pro 2024: tutto sarà diverso

Il 2024 si prospetta essere l’anno della svolta per gli iPad Pro. Dopo anni di design sempre uguale, quest’anno l’azienda proporrà un’estetica totalmente diversa rispetto al passato. Ma non solo, i nuovi modelli saranno dotati anche di display OLED che garantiranno colori e una risoluzione mozzafiato. Parlando di performance, i dispositivi saranno dotati dei chip Apple M3 di ultima generazione che li renderanno, a tutti gli effetti, dei computer di alto livello. Oltre a ciò, non sono da escludere miglioramenti alla fotocamera e qualche funzione esclusiva.

Considerando che la produzione dei pannelli OLED per i dispositivi è appena iniziata, ci si aspetta che questi arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. Sul web si parla di una presentazione ufficiale nel corso del mese di marzo con un lancio nei negozi nel mese di aprile. Sarà davvero così? Staremo a vedere. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.