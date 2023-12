Apple pronta a lanciare iPad OLED: modelli pieghevoli ancora lontani

Si parla da diversi mesi di un possibile iPad pieghevole. Apple ci sta sicuramente lavorando su, tuttavia, pare che il suo interesse sia attualmente rivolto ad altro. Stando a quanto dichiarato da Nikkei Asia, l’azienda si starebbe concentrando sullo sviluppo di iPad con display OLED da lanciare nei primi mesi del 2024. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

iPad con display pieghevoli? Certo, ma non prima dell’arrivo dei modelli con display OLED. Nei piani di Apple c’è prima il passaggio alla famosa tecnologia. Non sappiamo se Apple abbia intenzione di implementare i pannelli su tutte le gamme o se lasciarli un’esclusiva delle versioni Pro. Ciò che è certo è che questi ultimi saranno i primi ad averla.

iPad Pro con display OLED in arrivo nel 2024

Apple non aggiorna gli iPad Pro da un bel po’. Un refresh consistente è atteso per i primi mesi del 2024. Oltre a montare il nuovo e performante chip M3, i tablet saranno anche dotati di display OLED di ultima generazione. Come già accennato, i Pro saranno i primi iPad ad essere dotati ditali pannelli, ma potrebbero non essere gli unici. Nei mesi successivi, l’azienda potrebbe decidere di portarli anche sugli altri modelli. Nikkei Asia ha anche confermato che Apple intende portare i pannelli OLED anche sui MacBook, tuttavia, il passaggio non avverrà prima del 2025. A differenza degli iPad, pare che il primo modello di MacBook che sarà dotato del pannello sarà l’Air e non il Pro. Sarà davvero così?

Apple non ha aggiornato nessun modello di iPad nel corso del 2023. Nel 2024, l’azienda dovrebbe aggiornali tutti. Oltre a quello che è già trapelato online sul loro conto, ci sarà sicuramente dell’altro. In che modo ci sorprenderanno? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.