Perché il daltonismo colpisce più gli uomini? Le ragioni genetiche spiegate in modo semplice

Il daltonismo, o discromatopsia, è un disturbo della vista che altera la percezione dei colori, rendendo difficile distinguere alcune tonalità, come il rosso e il verde. Questo difetto colpisce circa l’8% degli uomini, mentre nelle donne la percentuale scende a meno dell’1%. Ma perché esiste una differenza così marcata tra i due sessi? La risposta si trova nella genetica e nel funzionamento dei cromosomi.

Il daltonismo più comune è quello rosso-verde, causato da un’alterazione dei geni che controllano i coni, le cellule della retina responsabili della visione dei colori. Questi geni si trovano sul cromosoma X, uno dei due cromosomi sessuali. Gli uomini hanno un solo cromosoma X (XY), mentre le donne ne hanno due (XX). Questo rende i maschi più vulnerabili a sviluppare il disturbo.

Daltonismo: ecco perché è molto più comune negli uomini che nelle donne

Se un uomo eredita un cromosoma X difettoso dalla madre, non ha un secondo cromosoma X “di scorta” che possa compensare l’errore genetico. Al contrario, nelle donne, la presenza di due cromosomi X riduce drasticamente la probabilità che entrambe le copie dei geni responsabili siano alterate. Per questo motivo, il daltonismo è molto più raro nelle donne.

Il daltonismo non è una malattia invalidante, ma può creare difficoltà nella vita quotidiana. Chi ne soffre, ad esempio, può confondere semafori, mappe colorate o segnali visivi. In passato, questo problema poteva precludere l’accesso a determinati lavori, come il pilota o il tecnico elettrico, anche se oggi esistono strumenti compensativi e test più accurati per valutare le capacità visive.

La genetica spiega anche perché il daltonismo si trasmette spesso da madre a figlio. Una donna portatrice sana, cioè con un solo cromosoma X alterato, ha il 50% di probabilità di trasmettere il difetto ai figli maschi. Se il gene viene ereditato da una figlia, normalmente non si manifesta, ma la bambina diventerà a sua volta portatrice.

Un giorno offrire una cura definitiva

La scienza sta cercando nuove soluzioni per aiutare chi soffre di daltonismo. Negli ultimi anni sono stati sviluppati occhiali speciali che migliorano la percezione dei colori per alcune forme di discromatopsia, anche se non correggono il difetto alla radice. La ricerca sulla terapia genica, ancora in fase sperimentale, potrebbe un giorno offrire una cura definitiva.

Comprendere come funziona il daltonismo e perché colpisce soprattutto gli uomini è importante per sfatare miti e pregiudizi. Non si tratta di un problema di “vista debole”, ma di una caratteristica ereditaria legata ai cromosomi sessuali. La conoscenza di questi meccanismi aiuta a vivere meglio con il disturbo e ad affrontare le sfide quotidiane con maggiore consapevolezza.

Foto di Kukai Art su Unsplash