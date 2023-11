Apple aggiornerà l’intera gamma di iPad nel 2024

Il 2023 è stato un anno ricco di novità Apple. Abbiamo visto arrivare nuovi Mac, nuovi iPhone, nuovi Apple Watch e non solo. L’unico grande assente è stato iPad. Questo è stato il primo anno, dal lancio del tablet, in cui l’azienda non ha aggiornato nessun modello. Cosa vuol dire? A spiegarcelo è stato Mark Gurman di Bloomberg!

Il fatto che nuovi iPad non siano arrivati nel 2023 non significa che Apple ha deciso di metterli da parte. Stando a quanto trapelato online, la casa sta duramente lavorando a dei nuovi modelli. Il perchè non siano arrivati quest’anno significa semplicemente che non sono ancora pronti. Il 2024 si potrà considerare l’anno dei tablet Apple perché si prevede che l’intera gamma verrà aggiornata.

iPad: ecco i possibili periodi di lancio dei nuovi modelli

Gurman ne è certo, Apple ha in programma qualcosa di grosso per i suoi tablet del 2024. Stando alle sue previsioni, l’azienda aggiornerà tutti i modelli: iPad base, iPad Air, iPad mini e iPad Pro. I vari modelli non verranno lanciati tutti in uno specifico periodo dell’anno, ma saranno “spalmati” nel corso dei mesi. In particolare, l’uomo crede che Apple lancerà il modello base, l’Air e il mini nel corso dei prima metà dell’anno. I Pro, che dovrebbero montare display OLED e chip M3, invece, arriveranno qualche mese più avanti.

Oltre ad iPad, Gurman ha accennato che anche gli AirPods verranno aggiornati nel corso del 2024, anche se non ha parlato di modelli specifici. Ciò che è certo è che se il 2023 è stato un anno pieno di prodotti Apple, il 2024 lo sarà ancora di più. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com