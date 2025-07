WhatsApp introduce la modalità notte all’interno della fotocamera

WhatsApp continua a sfornare funzioni per rendere la fotocamera interno all’app sempre più versatile. Dopo aver decisamente migliorato l’interfaccia e aggiunto la possibilità di usare una serie di nuovi filtri, ora arriva la modalità notte. Gli scatti in condizioni di scarsa luce non saranno più un problema! Andiamo a scoprire tutte le novità a riguardo.

A tutti è mai capitato almeno una volta di scattare una foto tramite WhatsApp e rendersi conto che la qualità non era delle migliori. Meta sta lavorando sensibilmente per far si che le foto scattate direttamente tramite l’app siano le più simili possibili a quelle scattate tramite l’app fotocamera dello smartphone. La modalità notte appena introdotta ha proprio questo scopo. Ecco come usarla.

WhatsApp: come usare la modalità notte

A dare tutte le informazioni in merito alla novità introdotta è stato, in queste ore, il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che la funzione è attualmente in fase di rilascio per tutti coloro che hanno scaricato l’ultima versione dell’app per dispositivi Android. Per sfruttare la modalità notte basta semplicemente aprire la fotocamera all’interno dell’app WhatsApp. In condizioni di scarsa luce, comparirà automaticamente l’icona di una luna nella parte alta del display. Con un semplice tocco su di essa, si attiverà la modalità e gli scatti appariranno decisamente più chiari e dettagliati. Gli scatti serali non saranno più un problema!

Come già accennato, la novità risulta essere in fase di rilascio per coloro che hanno scaricato l’ultima versione dell’app per dispositivi Android. Se tutto andrà per il verso giusto, questa dovrebbe arrivare per tutti nel corso dei prossimi giorni. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.