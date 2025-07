WhatsApp: ora puoi scegliere l’immagine del profilo da Facebook e Instagram

WhatsApp porta in campo nuove impostazioni per la scelta dell’immagine del profilo! Dopo aver migliorato l’interfaccia permettendo di visualizzare contemporaneamente sia l’immagine che il proprio avatar, ora arriva la possibilità di scegliere la foto profilo direttamente da Facebook e Instagram. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

I prodotti di Meta sono sempre più collegati tra loro. Nel corso dei mesi scorsi sono aumentate sensibilmente le funzioni che rendono WhatsApp sempre più vicina a Facebook e Instagram. La novità aggiunta in queste ore ne è la prova. Andiamo a scoprire come utilizzarla.

WhatsApp: come scegliere l’immagine di profilo da Facebook e Instagram

A dare tutte le informazioni sulla novità appena lanciata da WhatsApp è stato, in queste ore, il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che una serie di beta tester si sono visti comparire la nuova funzione con l’ultimo aggiornamento dell’app. Ora, quando si prova ad impostare una nuova immagine del profilo, tra le opzioni ne compaiono anche due che permettono di selezionare un’immagine da Facebook e Instagram. La novità, seppur piccola, risulterà molto comoda per coloro che hanno molte foto disponibili sugli altri social, ma nella galleria del proprio smartphone.

Come abbiamo già accennato, la funzione è attualmente disponibile solo per una cerchia ristretta di beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto, questa arriverà per tutti nel corso dei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.