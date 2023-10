iPad Air con display da 12.9 pollici potrebbe arrivare nei prossimi mesi

Vi affascina l’enorme display da 12.9 pollici degli iPad Pro ma non volete spendere così tanti soldi per un tablet? Apple sta lavorando ad una variante più “economica”! Stando ad un recente report di DigiTimes, l’azienda avrebbe intenzione di lanciare due nuovi modelli di iPad Air nei prossimi mesi. Uno dei due sarà il successore del modello con display da 10.9 pollici, l’altro sarà un nuovissimo modello con display da 12.9 pollici! Ecco i primi dettagli a riguardo.

Sappiamo che Apple lavora a diversi modelli di iPad da oramai un po’ di tempo. Sebbene ci sia qualcuno sostiene che qualcosa arriverà già prima della fine del 2023, una cosa è certa, il 2024 sarà un anno ricco di novità per i tablet Apple. L’azienda, molto probabilmente, aggiornerà tutte le gamme. Tra tutti i modelli in arrivo, senza dubbio, iPad Air con display da 12.9 pollici sarà il più interessante. Scopriamo il perché.

iPad Air con display da 12.9 pollici: costo ridotto e tanta potenza

iPad Air è il tablet Apple che si rifà alla gamma Pro, ma che sacrifica qualche funzione premium per mantenere il suo costo più accessibile. La prossima generazione del tablet manterrà il design pressoché identico a quello della precedente, con novità che si concentreranno principalmente all’interno. Si vocifera, infatti, che il tablet verrà aggiornato con il nuovo chip M2 di Apple che lo renderà un vero e proprio mostro in termini di potenza. Ma non solo, il report di DigiTimes delle scorse ore ha confermato che verrà introdotta una versione con display da 12.9 pollici. Questa, altro non sarà che una rivisitazione “economica” del Pro da 12.9 pollici.

Non bisogna aspettarsi display MiniLED e tecnologica ProMotion, ma il nuovo tablet Apple saprà difendersi bene in termini di caratteristiche. Come già accennato, il dispositivo dovrebbe arrivare in campo, insieme alla versione più piccola, nel corso dei prossimi mesi. Il prezzo del modello base non supererà i 1000 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: 9to5mac.com