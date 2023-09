iPad mini di settima generazione potrebbe arrivare entro fine 2023

A solo pochi giorni dall’evento di presentazione Apple che ha portato alla luce i nuovi iPhone 15 e i nuovi Apple Watch, si sta iniziando a parlare di una possibile nuova presentazione dell’azienda. Al momento non si hanno informazioni in merito alla data, ma si sa bene il prodotto che dovrebbe arrivare, iPad mini di settima generazione! Sono in tanti ad aspettare il device e tutti sperano che questo arrivi al più presto. Un rumor delle ultime ore sembra accendere la speranza in merito ad un’imminente lancio.

Ebbene sì, un nuovo modello di iPad potrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Diversamente da quanto detto da alcuni analisti, ci sono ancora speranze dell’arrivo di nuovi prodotti Apple prima della fine del 2023. La voce arriva da un recente articolo di Digitimes in cui si parla di un aumento previsto delle quote di mercato di Apple dovute al lancio di un iPad di “piccole dimensioni” in arrivo nel quarto trimestre 2023. Che si tratti del nuovo iPad mini?

iPad mini di settima generazione: che novità aspettarsi

L’ultima generazione di iPad mini, la sesta, è stata lanciata alla fine del 2021 con un design completamente rinnovato e una serie di caratteristiche innovative. In linea generale, un grosso aggiornamento rispetto al modello precedente. Considerando ciò, per la settima generazione bisogna aspettarsi qualcosa di più modesto. Il design rimarrà sicuramente invariato, a cambiare sarà solo qualche caratteristica interna. In particolare, ci si aspetta che il nuovo iPad mini monti un chip più recente, presumibilmente A16 Bionic, ma anche delle nuove fotocamere posteriori e per scatti più soddisfacenti. Ci sarà qualcos’altro?

Quanto detto da Digitimes si basa su fonti industriali ritenute affidabili. È molto probabile, quindi, che iPad mini di nuova generazione arrivi effettivamente entro la fine del 2023. La presentazione sarà sicuramente via comunicato stampa e non tramite evento video come per iPhone 15. I prezzi dovrebbero rimanere in linea con quelli dell’attuale generazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com