iPhone 15 e non solo: tutte le novità dell’evento Apple del 12 settembre

Il momento che tutti aspettano da settimane è finalmente arrivato, l’evento di presentazione Apple del 12 settembre. Molte le novità che l’azienda ha riservato per i suoi fan. In prima linea, ovviamente, abbiamo i nuovi iPhone 15, ma non mancano neanche i nuovi Apple Watch e, chissà, qualche altra sorpresa. In questo articolo andiamo a riassumere tutte le nuove uscite!

Apple Watch Series 9

Una nuova generazione di Apple Watch è arrivata in campo, la Series 9! Lo smartwatch mantiene lo stesso design del modello precedente, ma con un display il doppio più luminoso e una novità che tutti aspettavano da tempo. Al suo interno, infatti, è presente il chip S9 che lo rende il 30% più veloce del predecessore. Grazie a questo, la batteria dura tutto il giorno e le funzioni sono più fluide che mai. Arriva in campo per la prima volta “Double tap“, di che si tratta? Di un nuovo modo per utilizzare lo smartwath senza toccarlo! Basta far toccare tra loro l’indice e il pollice due volte per fermare la sveglia, rispondere o terminare una chiamata e molto altro ancora!

Apple Watch Series 9 arriverà in due versioni differenti: alluminio in 5 differenti colori (rosa, galassia, argento, nero e rosso) e acciaio in 3 differenti colori (argento, oro e nero). Il prezzo partirà da 459,00 euro, è preordinabile già da oggi e sarà dispnonibile dal 22 settembre!

Apple Watch Ultra 2

La seconda generazione dello smartwatch Apple di fascia alta è finalmente arrivato. Il design rimane lo stesso del predecessore. Al suo interno è presente il nuovo chip S9 e tutte le nuove funzionalità collegate ad esso. La luminosità del display aumenta fino ad un massimo di 3000 nits rendendolo lo smartwatch Apple più luminoso di sempre. Nuove funzioni per lo sport rendono il dispositivo ottimo per coloro che amano gli sport, anche quelli più estremi. La batteria dura fino a 36 ore con una sola carica e 72 ore in low-power mode! Apple Watch Ultra 2 arriva in un unico materiale, il titanio. Il suo costo è di 909,00 euro, è possibile preordinarlo già da oggi e sarà disponibile dal 22 settembre.

iPhone 15

Un nuovo modello di melafonino è finalmente arrivato in campo. iPhone 15 porta in campo un nuovo design con la tanto amata Dynamic Island. Il display rimane il Super Retina display XDR, ma la sua luminosità aumenta arrivando fino ad un massimo di 2000 nits! iPhone 15 arriva in due varianti, una con display da 6,1 pollici (base) e una con display da 6,7 pollici (Plus). iPhone 15 è disponibile con scocca in alluminio in 5 colorazioni differenti (rosa, giallo, nero, bianco, blu). La fotocamera è completamente stata ridisegnata, l’obiettivo principale è ora da 48MP e permette di ottenere scatti mozzafiato. La modalità ritratto migliora sensibilmente con colori più nitidi e più definizione, così come la modalità notte.

iPhone 15 monta al suo interno il chip A16 Bionic che garantisce performance mozzafiato. La batteria permette un’autonomia di un giorno! Arriva in campo una novità che tanti aspettavano da tempo, la porta USB-C! iPhone 15 e 15 Plus partono da un prezzo base rispettivamente di 979,00 euro e 1129,00 euro. I preordini partono venerdì 15 settembre. L’arrivo nei negozi è previsto per il 22 settembre 2023.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro è il primo modello di smartphone prodotto con una scocca in titanio! Il display rimane il medesimo, ma i bordi sono ora sensibilmente ridotti per una sensazione di immersività mai vista prima su nessun altro modello di melafonino. iPhone 14 Pro arriva in due versioni, una con display da 6,1 pollici (Pro) e una con display da 6,7 pollici (Pro Max). Entrambe le versioni arrivano in 4 colorazioni (grigio, argento, nero e blu). Una grossa novità arriva sui modelli Pro, “Action Button“, un nuovo tasto laterale che permette di svolgere le più svariate funzioni. Ogni utente può decidere a proprio piacimento il funzionamento dell’Action Button direttamente all’interno delle impostazioni del dispositivo!

iPhone 15 Pro e Pro Max montano un nuovo e performante chip, A17 Pro, il primo processore a 3 nanometri con una CPU del 10% più veloce rispetto al modello precedente, un Neural Engine a 16 core, Pro-class GPU da 6 core che permette performance 20% migliori del modello precedente. La fotocamera è stata completamente ridisegnata, l’obiettivo principale è da 48 MP e permette scatti mozzafiato. Lo zoom ottico arriva al 5x sul modello Pro Max per foto in primo piano o in lontananza in una risoluzione pazzesca. Anche l’obiettivo ultra-grandangolare è stato migliorato per scatti ancora più belli. Tutti e due i modelli Pro portano in campo la porta USB-C ad alta velocità di trasferimento.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max partono da una base di rispettivamente 1239,00 euro e 1489,00 euro. I preordini partono venerdì 15 settembre. L’arrivo nei negozi è previsto per il 22 settembre 2023.