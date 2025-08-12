Scoperta rara: una nana bianca nata dalla fusione di stelle

Gli astronomi hanno individuato prove decisive che la nana bianca WD 0525+526, situata a circa 130 anni luce dalla Terra, non sia il semplice residuo di una stella solitaria, ma il risultato della fusione di due stelle. La scoperta, pubblicata su Nature Astronomy, getta nuova luce sui processi evolutivi delle stelle binarie e sul destino dei loro resti.

Le tracce nascoste nel bagliore ultravioletta

A prima vista, WD 0525+526 appare come una nana bianca ultramassiccia – con una massa superiore del 20% a quella del Sole – ma apparentemente normale. Tuttavia, osservazioni effettuate con il telescopio spaziale Hubble hanno rivelato la presenza di minuscole quantità di carbonio nella sua atmosfera di idrogeno.

Questa firma chimica è cruciale: nelle nane bianche “tradizionali”, strati spessi di idrogeno ed elio isolano completamente il nucleo, impedendo al carbonio di affiorare. La presenza di carbonio, seppur minima, suggerisce che la stella abbia perso gran parte dei suoi strati esterni durante una violenta fusione.

Un guscio dieci miliardi di volte più sottile

Secondo il team guidato da Snehalata Sahu e Antoine Bédard dell’Università di Warwick, gli strati di idrogeno ed elio della stella sono dieci miliardi di volte più sottili rispetto a quelli delle tipiche nane bianche. Ciò conferma un evento di fusione passato, in cui il calore e la pressione estremi hanno bruciato quasi completamente questi elementi, lasciando un involucro insufficiente a trattenere il carbonio nel nucleo.

La sfida del carbonio in una stella calda

Un mistero resta: WD 0525+526 è ancora troppo calda perché i processi convettivi standard portino il carbonio in superficie. Gli scienziati propongono che ciò sia dovuto alla semi-convezione, un meccanismo più delicato che permette a piccole quantità di carbonio di “diffondersi” verso l’esterno anche in condizioni estreme. È la prima volta che questo fenomeno viene osservato su una nana bianca.

Un indizio sul futuro delle stelle binarie

Questa scoperta non è solo un’anomalia astronomica: offre un’occasione per capire meglio come finiscono la loro vita i sistemi binari e come queste fusioni possano influenzare eventi cosmici più rari, come alcune supernove.

Gli astronomi sottolineano che molte altre nane bianche, apparentemente “normali”, potrebbero in realtà nascondere un passato da stelle gemelle fuse, invisibile ai telescopi ottici e rilevabile solo grazie a osservazioni ultraviolette.

Con Hubble ormai oltre i 35 anni di servizio, gli scienziati avvertono dell’urgenza di progettare un nuovo osservatorio spaziale capace di proseguire questa indagine cosmica. Nel frattempo, WD 0525+526 continua a brillare, offrendo un raro sguardo sulle prime fasi di una fusione stellare.

Foto di WikiImages da Pixabay