Calvizie: un nuovo approccio basato su uno zucchero

La calvizie è una condizione molto comune, ma che può essere causata da diversi fattori. Attualmente non esistono rimedi universali per contrastarla, mitigarla o invertirla e ormai sempre più persone si affidano ai trapianti di capelli, sistema ormai rodato ed efficace. Un nuovo studio sembra però aver trovato un nuovo approccio alla versione ereditaria, che di fatto è anche la variante più comune al mondo, sia se si parla di uomini che di donne.

Questa nuova ricerca contro la calvizie ereditaria si sta concentrando su uno zucchero naturale, il desossiribosio, parte fondamentale per il DNA che fa parte dell’acido desossiribonucleico. L’attenzione su questo elemento è nata dopo che è stato usato su cavie da laboratorio per trattare delle ferite. Hanno notato che il pelo attorno alle ferite trattate cresce più velocemente del resto.

Sfruttare uno zucchero naturale per contrastare la calvizie

Partendo da questa osservazione e proseguendo con analisi specifiche sulla ricrescita del pelo dei topi, i ricercatori hanno sviluppato un gel basato su questo zucchero biodegradabile e atossico. La capacità principale del gel è quella di far nascere nuovi follicoli piliferi, al contrario di altri trattamenti che invece si limitano a fortificare quelli già presenti. Si parla quindi di un vero e proprio possibile trattamento contro la calvizie ereditaria.

Le parole dei ricercatori dell’Università di Sheffield: “La nostra ricerca suggerisce che la soluzione per trattare la caduta dei capelli potrebbe essere semplice come utilizzare uno zucchero desossiribosio naturale per aumentare l’afflusso di sangue ai follicoli piliferi e favorire la crescita dei capelli. Si tratta di un’area scarsamente studiata, e quindi sono necessari nuovi approcci. La ricerca che abbiamo condotto è ancora in una fase iniziale, ma i risultati sono promettenti e meritano ulteriori approfondimenti.”