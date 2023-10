WhatsApp: arrivano i messaggi vocali che si autodistruggono

WhatsApp continua ad aggiungere livelli di privacy alle chat. Nelle ultime beta della sua app, per iOS e Android, il servizio di messaggistica ha introdotto i messaggi vocali che si autodistruggono dopo un ascolto. Allo stesso modo dei messaggi di testo, delle foto e video che si autodistruggono, anche questi garantiscono una maggiore privacy a coloro che li inviano. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, finalmente anche i messaggi vocali che si autodistruggono sono arrivati su WhatsApp. Grazie alla nuova funzione non ci sarà più il pericolo che il vostro messaggio vocale venga inoltrato a terzi senza il vostro consenso. Scopriamo quando sarà disponibile la novità.

WhatsApp: come funzionano i messaggi vocali che si autodistruggono

A dare i primi dettagli in merito alla è stato il noto WABetaInfo. Questo, ha spiegato che impostare i messaggi vocali per l’autodistruzione dopo l’ascolto sarà un gioco da ragazzi. Come funzionerà il tutto? Basterà registrare un messaggio vocale e bloccare la registrazione con lucchetto per far comparire una nuova icona con il numero “1”. Cliccando su di questa, si imposterà il messaggio per l’autodistruzione. Chi riceve il vocale potrà ascoltarlo una volta e basta. Non sarà possibile fare nulla per registrare o salvare il messaggio.

La funzione è stata appena lanciata per una cerchia ristretta di beta tester sia su iOS che Android. Se tutto andrà per il verso giusto dovremmo vedere arrivare la versione definitiva nelle versioni delle app aperte al pubblico a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WABetaInfo