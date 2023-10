WhatsApp: in arrivo la possibilità di nascondere le chat con un codice

WhatsApp ha intenzione di dare maggiore privacy ai suoi utenti. Se fino ad ora è stato possibile proteggere le chat del servizio di messaggistica solamente con il solo codice di sblocco del telefono (ed annessi sistemi biometrici), presto sarà consentito impostare un codice segreto per “proteggere” le singole chat. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Il codice di sblocco del vostro smartphone non è abbastanza per proteggere le vostre chat più segrete? Tra non molto potrete mettere il lucchetto alle chat singole impostato una password segreta. La novità è stata scovata da WABetaInfo in una recente beta dell’app WhatsApp per dispositivi Android. Quando sarà disponibile per tutti?

WhatsApp: come si potranno nascondere le chat con password?

Da quanto appreso nelle ultime beta, WhatsApp sta per introdurre una nuova sezione all’interno dell’app dove sarà possibile impostare un codice segreto per rendere più sicure le proprie chat. Una volta impostato il codice, la chat verrà automaticamente nascosta in una sezione speciale che potrà essere raggiunta solamente digitandolo all’interno della barra di ricerca. Ricordiamo che il codice verrà automaticamente sincronizzato su tutti gli eventuali dispositivi collegati al proprio account. Come già accennato, la funzione permetterà di dare maggiore sicurezza agli utenti riguardo alle loro chat più intime.

La novità e attualmente in fase di sviluppo, di conseguenza non risulta essere ancora disponibile all’utilizzo per nessuno, neanche per i beta tester. Per questi, ci aspettiamo che arrivi nelle prossime settimane. Quando verrà, però, rilasciata al pubblico? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.