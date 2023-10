Rete di vendita: l’automazione dei processi passa per i software crm in cloud

Le piccole e medie imprese intenzionate ad acquisire un ruolo di primo piano nel loro settore non possono prescindere dalla ricerca di interazioni più efficienti, da un monitoraggio costante dell’utenza e da una completa osservazione di ogni elemento relativo all’attività commerciale.

Per raggiungere questi obiettivi con successo è possibile avvalersi di risorse all’avanguardia come i software CRM in cloud, dei software efficienti, dinamici e flessibili che aiutano a gestire, monitorare e ottimizzare il rapporto con la clientela e la rete di vendite.

Ottimizzazione delle reti di vendita: i vantaggi di un CRM

Un software CRM in cloud permette di gestire ogni fase del ciclo di vendita disponendo di una visione completa di tutti gli aspetti che riguardano il business.

Grazie a queste risorse innovative, infatti, è possibile accedere a una rendicontazione accurata di tutte le attività di vendita attraverso report consultabili in real time. In più, la presenza di una dashboard interattiva offre l’opportunità di impostare obiettivi personalizzati e di seguire l’evoluzione delle trattative, con la possibilità di avere una previsione delle vendite e dei relativi ricavi in tempo reale.

Tutto questo consente al management di anticipare eventuali criticità e pianificare tempestivamente ogni singola strategia, così da concentrarsi sugli investimenti che spossano garantire un sicuro ritorno.

Naturalmente, per usufruire di risultati ottimali rimane fondamentale disporre di strumenti altamente performanti. Ne costituisce un esempio CRM in Cloud, il software per le piccole e medie imprese sviluppato da TeamSystem, azienda specializzata che attualmente vanta un’esperienza nel settore ICT di oltre 40 anni.

Gestire i collaboratori con un CRM in cloud per migliorare la rete di vendita

Grazie alle numerose funzionalità a disposizione delle aziende, con un software CRM in cloud è possibile stilare anche un piano di lavoro strategico che ottimizzi l’attività dei dipendenti.

Si può assegnare un’attività a uno o più collaboratori, consultare dei report sullo stato di avanzamento di ogni progetto e accedere a innovativi strumenti di comunicazione con i team di lavoro, con l’ulteriore vantaggio di poter tenere traccia di ogni attività grazie all’ausilio di un calendario condiviso.

L’importanza del CRM per migliorare la comunicazione tra PMI e clienti

Con la digitalizzazione è cresciuta esponenzialmente la potenziale platea di clienti, ma si è affievolita la capacità di creare un rapporto diretto con l’utenza.

Per un’azienda attiva nel settore commerciale rimane indispensabile che, a un aumento delle opportunità di vendita, corrisponda l’acquisizione e la fidelizzazione di nuovi clienti, che aiutano a creare quel clima di fiducia necessario affinché il business possa prosperare nel tempo.

Un software CRM permette di visualizzare tutta una serie di informazioni che diversamente rischierebbero di restare celate: grazie alla possibilità di trasformare dati complessi in metriche facilmente comprensibili, offre una perfetta gestione dei contatti, un monitoraggio accurato delle interazioni dei clienti e la possibilità di creare un proprio database utile per instaurare una connessione diretta con l’utenza.

Una maggiore conoscenza dei propri clienti, dei gusti specifici e del modo in cui interagiscono con il brand permette di personalizzare ogni fase della customer journey, incrementando il livello di soddisfazione generale e favorendo una perfetta fidelizzazione.

A ciò si aggiunge una più efficiente analisi dei dati, con la quale un CRM permette di dare valore ai lead esistenti, favorendo la programmazione di campagne di marketing personalizzate sia sul sentiment o su aspetti anagrafici sia su elementi capaci di catturare l’attenzione di target ben specifici.

Forte della creazione di liste di distribuzione più accurate, un CRM consente inoltre di creare campagne mailing mirate e avere un controllo completo sulle conversioni, cui affianca una efficiente gestione della privacy, nel pieno rispetto dei principi del GDPR.

In aggiunta, attraverso email strutturate sui gusti specifici, offre al brand l’opportunità di inviare promozioni personalizzate, favorendo l’automatizzazione di tutti quegli step ad oggi fondamentali per mantenere vivo l’interesse dei clienti.

Il tutto, ottimizzando quei complicati processi manuali che assorbono tempo e risorse e assicurando migliori prestazioni in tutte le fasi della rete di vendita.