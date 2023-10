Recensione Huawei Watch GT 4 – smartwatch completo e adatto a tutti

Huawei Watch GT 4 è a conti fatti uno degli smartwatch più completi tra quelli presenti sul mercato, non solo per le ottime specifiche tecniche che arrotondano l’esperienza offerta al consumatore, quanto per la presenza di 7 varianti che lo rendono adatto per ogni singola evenienza. Nelle ultime due settimane abbiamo avuto l’occasione di testare la variante Bianca da 41 millimetri, vi raccontiamo la nostra esperienza nella recensione completa.

Design e Estetica

Il nostro modello è in vendita ad un prezzo di listino di 249 euro, adatto più che altro per un pubblico femminile, sia per la presenza di un buon cinturino in vera pelle, adatto a polsi che vanno da un minimo di 120 fino ad un massimo di 190 millimetri di diametro, che proprio per il colore della cassa in acciaio inossidabile. Indossarlo è una goduria, è uno smartwatch leggero, infatti pesa solamente 37 grammi (cinturino escluso), con dimensioni che raggiungono 41,3 x 41,3 x 9,8 millimetri di spessore; si può tranquillamente pensare di utilizzarlo h24, senza dare alcun fastidio.

I materiali utilizzati sono di ottima qualità, il design è molto elegante, sin dal primo incontro appare essere un prodotto premium, con sulla scocca circolare (caratteristica comunque dei prodotti Huawei), un tasto fisico personalizzabile ed una piccola corona circolare sia con funzione di rotazione che di pressione. Buona la resistenza generale, con impermeabilità fino a 5 ATM (anche se con il cinturino in pelle è sconsigliato bagnarlo).

Hardware e Specifiche

A catturare la nostra attenzione è sicuramente l’ampio display AMOLED a colori da 1,32 pollici di diagonale, completamente touchscreen, con risoluzione 466 x 466 e 352 ppi. La qualità è altissima, Huawei ci ha sempre abituati a prodotti dall’eccellente pannello, ed anche sullo Huawei Watch GT 4 non ha disatteso le nostre aspettative, riuscendo a garantire dettaglio e nitidezza di livello superiore, una buona reattività al tocco, ed una gamma cromatica molto varia e precisa. Presente l’always-on-display, mentre la luminosità è regolata in automatico, con un livello massimo visibile sotto la luce solare diretta.

Il processore dovrebbe essere un HiSilicon, capace di garantire ottime performance con una navigazione rapida, fluida e senza rallentamenti di sorta. Sulla superficie trovano posto microfono ed altoparlante, quest’ultimo molto buono, anche di livello superiore ad un Apple Watch 8. Il chip GPS integrato sfrutta la tecnologia Sunflower, ovvero la capacità di captare il segnale del satellite sia in posizione orizzontale che verticale, per una maggiore precisione (il tempo di aggancio è di circa 30 secondi). Non mancano comunque i classici sensori come SpO2, ottico da utilizzare per il battito cardiaco, magnetometro (per la bussola), accelerometro, giroscopio, temperatura e barometro. Dotazione più completa che risente solamente dell’assenza dell’ECG, piccola chicca che forse lo avrebbe sovrapposto ad altri modelli dello stesso produttore.

Software e Batteria

Huawei Watch GT 4 si affida a HarmonyOS, l’OS che troviamo da ormai qualche anno su smartphone e smartwatch dell’azienda, oggi aggiornato alla versione 4.0. Questi è perfettamente compatibile sia con Android che con iOS, diventando utilizzabile da tutti gli utenti nel mondo. L’organizzazione dell’interfaccia è classica, con la presenza del comodo menù Notifiche raggiungibile con uno swipe dal basso verso l’alto. Vengono visualizzati tutti i messaggi dalle varie applicazioni, non è possibile rispondere su iOS, solo con le pre-impostate su Android; comoda la possibilità di visualizzare tutte le notifiche ricevute (anche i messaggi, non solo gli ultimi). Con uno swipe verso destro si apre una sorta di menù rapido dal quale visualizzare tre widget, tra cui troviamo il player musicale, ricordando la presenza di una memoria integrata che permette di trasferire brani locali, in modo da riprodurli con cuffie o anche sfruttando l’altoparlante integrato.

Scorrendo dall’altra parte troviamo tutte le funzioni del prodotto, con un limite di sei schermate visualizzabili, ma la presenza di una capace di riassumere quasi tutto ciò che vogliamo: battito cardiaco, stress, temperatura cutanea, respirazione, SpO2 e punteggio del sonno. Volendo è comunque possibile accedere rapidamente a tutte le applicazioni dello smartwatch, semplicemente premendo la corona girevole, in uno stile che ricorda in parte Apple Watch. Le misurazioni le abbiamo trovate molto attendibili ed affidabili, con una buona precisione ed una perfetta organizzazione dei vari momenti del sonno.

I dati completi sono visibili dall’applicazione Huawei Health, scaricabile dalla rete, ed organizzata al solito con ottime interfacce, facilmente comprensibili anche dagli utenti più inesperti. All’attività sportiva vi si accedere premendo l’ultimo pulsante fisico, potendo scegliere tra 100 attività differenti, ognuna con una propria interfaccia e parametri personalizzati. La batteria è infine un componente da 524 mAh, di base dovrebbe garantire una autonomia di 14 giorni, tutto dipende dall’utilizzo che ne fate; con pochi allenamenti GPS e l’utilizzo 24 ore su 24, con misurazione continua di SpO2 e di battito cardiaco, siamo arrivati a circa 7/8 giorni di utilizzo.

Huawei Watch GT 4 – conclusioni

In conclusione Huawei Watch GT 4 è uno smartwatch quasi perfetto, un prodotto che si inserisce alla perfezione nel mercato di riferimento, e capace di adattarsi alle esigenze del consumatore grazie alla presenza delle 7 varianti che lo cambiano nell’estetica in modo drastico. La personalizzazione è ottima, con possibilità di scaricare ed installare numerose watchface, modificandole a piacimento nei colori e negli stili (molte sono gratuite, altre a pagamento). Una variante economica del Watch 4 che non preclude l’accesso a tutte le funzionalità che hanno reso famoso il fratello maggiore, inclusa un’estetica elegante e un display di altissima qualità. L’unico difetto? andrebbe forse rivista la gestione delle notifiche, ciò che manca a HarmonyOS per raggiungere il livello di WearOS.