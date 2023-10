iPhone si spegne durante la notte: ecco il nuovo fastidioso bug

Una nuova problematica sta affliggendo i possessori di iPhone. Alcuni modelli con installato il nuovo iOS 17 si spengono da soli durante la notte facendo saltare eventuali allarmi o notifiche. Le prime lamentele sono arrivate da un utente che si è visto saltare alcuni allarmi notturni a causa della problematica. Dopo la sua testimonianza, anche molte altre persone hanno confermato di aver riscontrato le stesse problematiche. Cosa sta succedendo?

Questa volta il problema non è iPhone 15, dalle testimonianze di chi ha visto spegnersi lo smartphone durante la notte possiamo dire che la problematica sembra affliggere i più disparati modelli di iPhone. La cosa che questi dispositivi hanno in comune è che tutti sono aggiornati ad iOS 17. Ancora una volta, quindi, potrebbe trattarsi di una problematica software.

iPhone si spegne durante la notte? Ecco come capirlo

Sei tra coloro che hanno aggiornato il proprio iPhone al nuovo iOS 17 e ora hai il terrore che il tuo iPhone si spenga durante la notte e non faccia partire qualche allarme importante? C’è un modo per controllare se anche il tuo dispositivo è tra quelli a cui piace dormire per qualche ora. Tutto ciò che devi fare è recarti nelle impostazioni del dispositivo, entrare nella sezione batteria e controllare la tabella dello stato di carica del dispositivo. Se nel grafico compare una sezione in cui la batteria è risultata inattiva allora vuol dire che il dispositivo è stato spento.

Da quanto si è appreso dalle vare testimonianze, iPhone si spegne durante la notte per qualche ora per poi riaccendersi da solo, quindi è facile non accorgersi della problematica. Nonostante le lamentele siano numerose, Apple non ha ancora deciso di proferire parola in merito. Come evolverà la faccenda? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com