iPadOS 17.5 conferma l’arrivo di una nuova Apple Pencil

Oramai non ci sono più dubbi a riguardo, Apple sembra essere pronta a lanciare i suoi nuovi iPad e non solo. Così come preannunciato da alcuni dei più famosi analisti, la casa ha intenzione di portare in campo anche nuovi accessori, primo fra tutti una nuova Apple Pencil. Proprio in queste ore, conferme del suo arrivo sono arrivate anche da iPadOS 17.5. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Sono passati oramai diversi anni dal lancio della Apple Pencil di seconda generazione. È ora, per l’azienda della mela morsicata, di portare in campo qualcosa di nuovo. Tra qualche settimana verranno lanciati due nuovi modelli di iPad Air e due nuovi modelli di iPad Pro, tutti saranno compatibile con la nuova Pencil. Cosa avrà di speciale? L’indizio è nei codici di iPadOS 17.5!

Apple Pencil di terza generazione: ecco quale novità porterà in campo

Poche ore fa è stata rilasciata la prima beta di iPadOS 17.5. All’interno dei codici sono stati scovati chiari riferimenti ad un nuovo modello di Apple Pencil. In particolare, nei codici viene citata una funzione mai vista prima chiamata “squeeze” che dovrebbe permettere interazioni rapide come aggiunta di firme, forme, adesivi e campo di testo. Stando al nome della funzione, si suppone sia un qualcosa basato sulla pressione. Al momento, nessun modello di Apple Pencil presenta gesture basate sulla pressione.

Non sappiamo se la funzione “squeeze” sarà l’unica novità che la nuova Pencil porterà in campo. Ciò che è certo è che questa sarà dotata di un nuovo sensore di pressione. Per tutte le eventuali altre novità bisognerà attendere la data di lancio. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti.

